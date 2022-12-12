義務役尚未公告延長替吳怡農解套？王鴻薇：別有選舉考量

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王鴻薇今下午受訪直言，役期延長也是一個大哉問，盼民進黨政府做出通盤決定，她也質疑，現在看到很奇怪，國防部說要做，可是現在好像遲遲不宣布？是不是有選舉考量？這是很重要的事情。
王鴻薇說，她作為母親，立場認為要通盤考量，而不是把兩岸現在緊張，尤其國防部長邱國正也說，是他從軍40年來兩岸最嚴峻時刻。王鴻薇呼籲，現在台海緊張，不希望爆發衝突，別讓年輕人去承受所有責任，國防部與府院應好好通盤檢討，不要充滿政治與選舉考量。
至於吳怡農松山機場遷移議題引發熱議，如今就連同黨立委楊曜都出面表態反對。王鴻薇說，遷移問題牽涉範圍大，包含交通、都市建設、國安層次，及離島通勤與醫療後送，必須要通盤考量，她諷刺如果只是選舉時才倉促提出，就會有這樣尷尬局面。
王鴻薇強調，松機遷移太多政治人物提過，很遺憾吳怡農用所謂空洞、無建設性回應，現在看來此議題不分藍綠，都表達了不同意見，她呼籲吳怡農應先跟自己黨內作了解，真的該去補課，也去跟國防部了解一下。
此外，王鴻薇也提到，松機旁牽涉到很多里，而她從小就住在松機附近，完全能理解附近居民對周邊限建、限高，也才會幾十年來每到選舉，就有政治人物提遷移做政見，但為何都是談完，選後就不聞不問？她強調，會繼續傾聽附近居民意見，要去落實一定要有辦法 ，萬不要選舉時高談闊論、選後不聞不問，這是最要不得的。