年輕人消失職場？她愣：都跑去哪工作　8年級生開噴解答

台灣每戶淨資產1263萬能住哪？專家：台北「這區」有機會

▲2020年底家庭平均每戶擁有資產為1263萬元，不過隨著房市多年多頭走向，讓房地產價格來到高點，因此民眾實際購屋能力有限。（圖／記者張志浩攝）
▲2020年底家庭平均每戶擁有資產為1263萬元，不過隨著房市多年多頭走向，讓房地產價格來到高點，因此民眾實際購屋能力有限。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

近期主計總處發布最新國情通報，2020年底家庭平均每戶擁有資產為1263萬元，戶戶是富翁有千萬身家，消息一出掀起各大論壇熱議。對台灣房屋集團趨勢中心依金融聯合徵信中心，最新季度申貸資料，統計全台主要都會區總價1200~1300萬元的購屋申貸路段前三名，結果22條路段中，有近半屬於新興重劃區，主要路段包括，台北市文山區忠順街一段、新北市樹林區學勤路、桃園市中壢區光輝三街、新竹縣竹北市中華路、台中市烏日區高鐵三路、台南市安平區永華路、以及高雄市鳳山區光遠路。

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，每戶家庭平均資產反映的是台灣人資產中間值，也就是多數中產家庭能力可及的選項，不過隨著房市多年多頭走向，讓房地產價格來到高點，由於受到實際購屋能力之限制，總價1300萬元內的選擇，就會趨向新興重劃區、或在地生活圈等較平價的「第二重點商圈」，其中新興重劃區因市容新穎、規劃周全且具建設前景，因廣受民眾青睞。足見國人在買房時，除了熱鬧便利的生活機能之外，屋齡新的區域也是積極考慮的條件之一。

進一步觀察各都的熱門購屋區段，台北以文山區為主力，雖然距離市區較外圍，但景美或木柵商圈都發展相當成熟，機能依舊不減；新北中和的南勢角也有相似的條件，成熟的市集和便利的捷運，讓距離不再是購屋考量重點。北大和江翠重劃區近年成為當地購屋焦點，有著較親民的房價與較新的屋齡，獲得大眾的喜愛。

▲（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲台北市文山區忠順一街，實驗國小一帶商圈，雖然距離市區較外圍，但景美或木柵商圈都發展相當成熟，機能依舊不減。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
台灣房屋青埔直營門市店長廖國順表示，桃竹地區受惠於航空城等計畫以及科學園區紅利，近期人口成長快速，交通條件逐漸成熟，除了舊商圈之外還有許多重劃區的新建案可以挑選，在選擇上比較多元，可以讓購屋族滿足自己實際的需求。像是壢商商圈本身就發展多年成熟穩定，青埔商圈近年有著相當大的關注度，小檜溪重劃區近期強勢崛起，交易量已經衝到路段前三，未來值得持續關注。

而台南安平本來就是歷史悠久的古都，擁有深厚的歷史文化底蘊以及安平港的水運交通資源，其中永華商圈本身除了有市政府的行政區位優勢，近年市府更是積極建設安平港區，使該商圈除了新的建案之外，仍保有相當豐富的機能條件，是當地相當具有潛力的重點發展區。大橋重劃區原本就是因為地方人口快速成長，導致周邊住宅明顯不足才特別規劃的重劃區，近國道一號且有大橋火車站經過，先天優勢明顯，廣為人知的奇美醫院也相當的近，同樣是舊商圈內的新重劃區，省去了新興區域逐漸成熟的階段，直接享受機能便利。

江怡慧分析，近年全國各地有著大量的重劃區，從推升的房價可見，低密度開發的環境及新穎的屋齡對購屋族有著相當強的吸引力。但觀察發現，機能條件依舊是購屋族主要考量重點，有別於動輒上百公頃的大型重劃區，舊商圈周邊的小型重劃區反而具備了機能條件與屋齡優勢，新舊交替發展的同時提升了市容並滿足了民眾居住的需求，形成了近年購屋的主流。

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