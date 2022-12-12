台灣每戶淨資產1263萬能住哪？專家：台北「這區」有機會

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進一步觀察各都的熱門購屋區段，台北以文山區為主力，雖然距離市區較外圍，但景美或木柵商圈都發展相當成熟，機能依舊不減；新北中和的南勢角也有相似的條件，成熟的市集和便利的捷運，讓距離不再是購屋考量重點。北大和江翠重劃區近年成為當地購屋焦點，有著較親民的房價與較新的屋齡，獲得大眾的喜愛。
台灣房屋青埔直營門市店長廖國順表示，桃竹地區受惠於航空城等計畫以及科學園區紅利，近期人口成長快速，交通條件逐漸成熟，除了舊商圈之外還有許多重劃區的新建案可以挑選，在選擇上比較多元，可以讓購屋族滿足自己實際的需求。像是壢商商圈本身就發展多年成熟穩定，青埔商圈近年有著相當大的關注度，小檜溪重劃區近期強勢崛起，交易量已經衝到路段前三，未來值得持續關注。
而台南安平本來就是歷史悠久的古都，擁有深厚的歷史文化底蘊以及安平港的水運交通資源，其中永華商圈本身除了有市政府的行政區位優勢，近年市府更是積極建設安平港區，使該商圈除了新的建案之外，仍保有相當豐富的機能條件，是當地相當具有潛力的重點發展區。大橋重劃區原本就是因為地方人口快速成長，導致周邊住宅明顯不足才特別規劃的重劃區，近國道一號且有大橋火車站經過，先天優勢明顯，廣為人知的奇美醫院也相當的近，同樣是舊商圈內的新重劃區，省去了新興區域逐漸成熟的階段，直接享受機能便利。
江怡慧分析，近年全國各地有著大量的重劃區，從推升的房價可見，低密度開發的環境及新穎的屋齡對購屋族有著相當強的吸引力。但觀察發現，機能條件依舊是購屋族主要考量重點，有別於動輒上百公頃的大型重劃區，舊商圈周邊的小型重劃區反而具備了機能條件與屋齡優勢，新舊交替發展的同時提升了市容並滿足了民眾居住的需求，形成了近年購屋的主流。