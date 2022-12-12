中國禁台產品！4項恐成下波目標　學者授養套殺解法

國際國中科學奧賽台灣獲2金4銀　國際排名第4

▲2022年國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣獲2金4銀佳績，國際排名第4。（圖／教育部提供）
▲2022年國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣獲2金4銀佳績，國際排名第4。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

我國參加2022年「第19屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」今（12）日凌晨傳來捷報，在40個國家（地區）、203名參賽學生中，共獲得2金4銀，成績國際排名為第4名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。台灣自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得91金17銀。

教育部指出，本屆競賽由哥倫比亞主辦，我國選派6名學生，在國立台灣師範大學理學院教師團隊培訓後，由副研究員羅珮華、教授呂國棟、呂家榮、蔡志申，與講師黃璧祈等人組成教練團，於11月30日帶領學生前往哥倫比亞參賽，當地12月11日下午（台灣時間12月12日凌晨）舉行閉幕暨頒獎典禮，並於12月12日搭機返國。

代表隊2位金牌獲獎者，分別為台北市私立復興實驗中學（國中部）學生許庭誠、桃園市立大成國民中學學生王冠宇，4位銀牌獲獎者分別為台中市立台中第一高級中學學生盧仁胤、彰化縣私立精誠高級中學學生凃凱泰、國立嘉義高級中學學生何承祐、高雄市立龍華國民中學學生林峻丞。

許庭誠表示，科奧讓他對科學有一番全新的見解，科學除了要從不同書籍中汲取知識外，更需要探究生活周遭的事物，並不忘提出問題。「當找出答案後的成就感湧上心頭時，那種快樂絕對超越文字所能形容！」並期許自己有朝一日，研發出足以貢獻全人類的重要理論及發明，然後，微笑著回首這一段與國手們共同努力的日子。

王冠宇的父母看出他對科學的興趣與潛力，在國小時便買了國中的自然課本給他讀，而王冠宇的在學成績也是生物跟理化比較好，國中時聽說有IJSO比賽，便抱著姑且一試的心情，沒想到第二次報考就當上國手。他希望未來對社會可以有貢獻，造福人類。

教育部國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

遠端看診夯！結合AI鏡頭就能測心率　學生國際發明展奪金

2022香港創新科技國際發明展　台灣獲9金6銀4銅

國際發明展奪160面金牌　教育部次長接見獲獎學生

影／台灣學子創意發光！台科大生守護農田獲iF設計新秀獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀