國際國中科學奧賽台灣獲2金4銀　國際排名第4

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教育部指出，本屆競賽由哥倫比亞主辦，我國選派6名學生，在國立台灣師範大學理學院教師團隊培訓後，由副研究員羅珮華、教授呂國棟、呂家榮、蔡志申，與講師黃璧祈等人組成教練團，於11月30日帶領學生前往哥倫比亞參賽，當地12月11日下午（台灣時間12月12日凌晨）舉行閉幕暨頒獎典禮，並於12月12日搭機返國。
代表隊2位金牌獲獎者，分別為台北市私立復興實驗中學（國中部）學生許庭誠、桃園市立大成國民中學學生王冠宇，4位銀牌獲獎者分別為台中市立台中第一高級中學學生盧仁胤、彰化縣私立精誠高級中學學生凃凱泰、國立嘉義高級中學學生何承祐、高雄市立龍華國民中學學生林峻丞。
許庭誠表示，科奧讓他對科學有一番全新的見解，科學除了要從不同書籍中汲取知識外，更需要探究生活周遭的事物，並不忘提出問題。「當找出答案後的成就感湧上心頭時，那種快樂絕對超越文字所能形容！」並期許自己有朝一日，研發出足以貢獻全人類的重要理論及發明，然後，微笑著回首這一段與國手們共同努力的日子。
王冠宇的父母看出他對科學的興趣與潛力，在國小時便買了國中的自然課本給他讀，而王冠宇的在學成績也是生物跟理化比較好，國中時聽說有IJSO比賽，便抱著姑且一試的心情，沒想到第二次報考就當上國手。他希望未來對社會可以有貢獻，造福人類。
教育部國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。