藥品掰開驚見「1根鐵線」！消基會：3年共有56起藥物瑕疵
食藥署於11月14日發布二級藥品回收警訊，「安成國際藥業股份有限公司」生產的「克癇膜衣錠」25毫克、100毫克兩款藥品。回收原因是為「在安定試驗中發現主成分含量不足、不純物超標」，共回收4批號共107萬7千顆。不過消基會今（12）日表示，12月5日曾收到民眾申訴，投訴人每天會吃醫院開立慢性處方簽輝瑞公司的「脈優」5毫克藥錠半顆，怎料日前掰開半粒藥卻發現一根細鐵線剛好嵌在藥品中心點。消基會統計近3年內，共發生56起藥品因瑕疵而回收的事件，呼籲主管機關、製藥業、醫療院所和消費者都應正視藥品品管制度，以免「劣藥」流通市面，維護民眾用藥權益。
記者張志浩/綜合報導
消基會今召開「用藥安全」相關記者會，董事侯勝博指出，過去3年內共發生56起藥品因瑕疵而回收的事件，對於為治病或救命而用藥的消費者而言，藥物發生異常，甚至變質或有異物雜質、毛髮或纖維，會嚴重打擊民眾的用藥信心，值得關注的是，從蒐集的藥品回收資料中可以觀察，這56起藥品瑕疵有以下狀況，例如含致癌不純物、異物雜質、變色、含水量過高，甚至夾有毛髮等的情況，讓人對藥品生產環境不禁捏一把汗，衛福部應正視藥品的品質管理與下架回收機制，確保用藥消費者的安全。
為保障民眾用藥權益，消基會呼籲政府機關應加強進口藥品的邊境抽驗，及國內藥品生產過程品質安全的查廠管考。落實《消費者保護法》和《藥事法》中稽查以及取締的規定，加強密度、定期稽查、抽驗醫事機構及診所中民眾普遍使用的藥物成份。而對於已發現的不良藥品，除公告提醒民眾停用及命廠商下架回收外，也要建立公開透明方式，公告回收情形，並透過醫療院所及藥局，主動通使用者不良藥品下架回收的訊息。
消基會認為，藥廠應建立周延的藥品追溯或追蹤系統，萬一發生問題，就能全面回收問題藥品，確保消費者用藥安全；不僅如此，民眾也要依食藥署的公告，或媒體所提供的識別方式，核對手邊的藥品，若發現異狀或瑕疵的藥品，應立即透過「藥物不良品通報回收」系統，或向衛生主管機關舉發，並儘速退換。如果有用藥相關疑慮，也要向社區藥局或各地醫療院所專業人士諮詢，切勿自行停藥。
最後消基會強調，「藥物不良品通報回收」系統雖存在，但多數民眾卻不知悉，中央主管機關應多加宣導，讓全國民眾知道並樂意利用該通報回收系統，才能共同下架問題藥品，促使製藥企業全面管控藥物的品質及安全；此外，根據《藥事法》規定，凡販賣、供應、調劑、運送、寄藏、轉讓或意圖販賣劣藥或不良醫療器材者，處新臺幣3萬元以上2千萬元以下罰鍰，犯前二項規定之一者，對其藥物管理人、監製人，亦處以各該項之罰鍰，請民眾多加留意。