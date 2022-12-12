蔣萬安公布首波市府小內閣名單 柯文哲：風格跟我滿像的
國民黨台北市準市長蔣萬安今（12）日上午公布首波市府小內閣名單，其中多數首長人選皆是事務官出身。對此台北市長柯文哲今日接受媒體訪問時也表示，蔣萬安挑選首長的風格與他滿像的，都是挑事務官上來，「而且大部分都在台北市政府當過，好處是業務比較熟悉，我想他上線會比較容易。」
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今日上午透過新聞稿方式發布首波市府小內閣名單，其中副市長為李四川，秘書長為新北市財政局長李泰興，內政部參事張溫德擔任副秘書長，7屆台北市議員陳永德則任民政局長，都發局長由住都中心董事王玉芬接任，工務局長則由現任都發局長黃一平轉任，交通局長則由現任交通部公關室主任謝銘鴻擔任，環保局長則是找回過去曾在郝市府擔任環保局長的吳盛忠。至於捷運工程局及地政局，則分別由桃捷公司總經理鄭德發，及現任北市府副秘書長陳信良擔任。
而針對蔣萬安的小內閣名單，現任市長柯文哲也做出正面評價，並表示蔣萬安挑人的一些風格跟他滿像的，很多人都是事務官出身，而且大部分都在台北市政府當過公務員，「好處是業務比較熟悉，我想他上線會比較容易。」而現場記者則追問，蔣萬安在回應記者問題時，被問到不善答覆或不願答覆的問題，都只回答「謝謝」？對此柯文哲則笑著表示「哎呦不要問我，每個人個性不一樣。」