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才剛生完雙胞胎！38歲女星再砸60萬試管　又懷「兩個」了

▲李宓和老公阿Q，今年9月才剛補辦完婚宴，近日又宣布懷上「雙胞胎」。（圖／亞凰國際娛樂提供）
▲李宓和老公阿Q，今年9月才剛補辦完婚宴，近日又宣布懷上「雙胞胎」。（圖／亞凰國際娛樂提供）

娛樂中心/綜合報導

38歲「資生堂千金」李宓，2021年和小6歲的丈夫阿Q結婚後，同年10月也成功產下雙胞胎兒子，1家4口十分甜蜜。沒想到夫妻倆又傳出好消息，李宓宣布二次試管成功，砸了將近60萬，順利再懷上雙胞胎，廣受眾人祝福。

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李宓昨（11）日在社群平台宣布好消息，「我做試管嬰兒第二次又成功了！」歷經半年來的努力，取了3次卵，並做了17個胚胎，而且每顆都有做PGS（胚胎切片）檢查，「最後選擇植入了2顆最優質D5的胚胎，植入第9天去驗血，HCG就有920超高的！兩週後照超音波，兩個胚胎都有成功著床」，成功懷上雙胞胎。

▲李宓曬出超音波照片，宣布再懷「雙胞胎」喜訊，幸福全在臉上。（圖／翻攝自李宓IG）
▲李宓曬出超音波照片，宣布再懷「雙胞胎」喜訊，幸福全在臉上。（圖／翻攝自李宓IG）
此外，李宓也把這次試管過程拍成YouTube影片與大家分享，她透露，由於本身卵子顆數少，雖然靠著營養品輔助，以及調整身體作息改善，但考量到年紀的關係，「畢竟還是比較老一點嘛...」所以才決定取3次，過程也非常痛苦。

有趣的是，李宓在影片也對老公阿Q抱怨，「那像你只要取『精』那麼簡單。」阿Q則幽默反擊，「我的厲害啊，妳的很老、我的很年輕。」讓李宓哭笑不得，「你過分~」一來一往的甜蜜互動，瞬間閃瞎觀眾，最後也迎來非常完美的成果。（編輯：詹鎰睿）


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