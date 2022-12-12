宋仲基《小兒子》再開外掛！避開911恐怖攻擊、投資豐收

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陳養喆見時勢已變，欲成立順洋金融控股公司轉移集團重心，並打算將其交由陳導俊掌管、讓外界得知將由小孫子接班，但爺孫倆卻意外發生嚴重車禍，幸好最後皆無大礙且發現事有蹊蹺，為了找出幕後主使者，兩人隱瞞實際狀況，就在真凶線索有所斬獲之際，陳養喆卻開始出現急性腦功能受損的譫妄症狀且認不出導俊。
《財閥家的小兒子》劇情節奏明快，儘管故事內容包含龐大的家族商業鬥爭，但演員們的演技讓各個角色鮮明，觀眾一看就懂且輕鬆進入財閥家的世界。其中金信祿飾演的陳華榮個性傲慢貪婪且凶狠潑辣，但被宋仲基擊潰後卻跪在地上向父親陳養喆會長求助，角色的極大反差讓觀眾看得既投入又直呼痛快。
宋仲基日前去新加坡宣傳《財閥家的小兒子》時透露，飾演的陳導俊因為是帶著記憶重生，所以投資頭腦都來自已知的歷史事件，在戲劇播出後連國中同學都跑來跟自己討論，如果有這種能力會跑去買哪些股票；宋仲基還說不會想出生在像劇中那樣富裕的家庭，因為知道金錢會引發很多家庭衝突，比起這樣的情況，他更愛原本的樣子。此外，宋仲基透露第12、13集會出現自己最喜歡的情節，讓粉絲更期待接下來的劇情發展。《財閥家的小兒子》獨家在friDay影音播出。