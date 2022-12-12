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鹿港老街美食｜彥仲麵茶

鹿港老街美食｜彥仲麵茶

地址：彰化縣鹿港鎮中山路426號

電話：0919 064 551

營業時間：10:30-18:30

Facebook：彥仲麵茶

鹿港老街美食｜王罔麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958 629 960

營業時間：05:30-18:30

Facebook：王罔麵線糊

鹿港老街美食｜鹿港傳統粉粿冰（源記）

鹿港老街美食｜鹿港傳統粉粿冰（源記）

地址：彰化縣鹿港鎮民族路198號

電話：04 777 6782

營業時間：08:00-17:30

Facebook：鹿港傳統粉粿冰（源記）

鹿港老街美食｜漢彬水晶餃

鹿港老街美食｜漢彬水晶餃

地址：彰化縣鹿港鎮民族路189號

電話：0933 198 326

營業時間：07:00-13:00（週三公休）

Facebook：漢彬水晶餃

鹿港老街美食｜米弎豆

鹿港老街美食｜米弎豆

地址：彰化縣鹿港鎮新宮里文開路32巷24號

電話：04 777 6250

營業時間：10:30-18:00

Facebook：米弎豆Misato

鹿港老街美食｜王記芋丸

鹿港老街美食｜王記芋丸

地址：彰化縣鹿港鎮民生路50號

電話：04 774 4882

營業時間：週一～週五 08:30-18:30；週六～日 18:30-20:00

Facebook：王記芋丸

鹿港老街美食｜黑豬灶爌肉飯

鹿港老街美食｜黑豬灶爌肉飯

地址：彰化縣鹿港鎮中山路59號

電話：04 776 2300

營業時間：15:00-20:00

鹿港老街美食｜阿振肉包

地址：彰化縣鹿港鎮中山路71號

電話：04 777 2754

營業時間：09:00-19:00

Facebook：阿振肉包

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彰化美食｜宛如身處日本巷弄，彰化超夯大人系美食「美保咖哩」

原文出處 : ReadyGo 彰化美食｜嚴選鹿港老街周邊特色美食！不只觀光客愛，就連在地人都讚不絕口！

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