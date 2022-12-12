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今天要介紹的是位在信義ATT 5F的美食街的餐廳，名叫「The Chips美式餐廳」。從裝潢到餐點都非常有氣氛，有些客人甚至經過就回來和貓王拍個照！牆壁上也貼著滿滿的餐點，原本不餓看到都餓了呢。一進門，牆上是貓王的畫像，整體牆壁是紅磚的壁紙，地板是紅黑相間的棋盤格，一下子就充滿了美式的氛圍感。右手邊是吧台區，上面有可愛的黑板圖畫，簡單介紹著餐點，仔細看還可以發現漫威英雄隱藏在其中喔！
來美式餐廳聚餐最少不了的就是啤酒！聚餐就是要好好的放鬆、慰勞自己，喝點啤酒讓這頓聚餐更有回憶。（未滿18歲請勿飲酒）酒櫃也是一進門就可以看到的。清晰的玻璃櫃裡頭放著琳瑯滿目的啤酒，有1664、可樂那、豪格登甚至還有台啤呢！
喝酒就會擔心交通的問題，別擔心，這裡交通十分方便。可以搭乘捷運紅線到「世貿101站」走4號出口，大概再走個7分鐘即可到達。公車車站更是圍繞著信義區，最近的公車車站是「信義行政中心」跟「松壽路口」。不然的話The Chips美式餐廳也可以幫忙叫代駕。
餐點種類選擇眾多
吃飯最麻煩的就是什麼都想吃吃看，尤其是遇到像The Chips這種餐點種類非常多元的餐廳。但如果是聚餐的話就沒有這個問題，大家可以點不同的東西一起分著吃，品嚐不一樣的美味！這邊小編就來推薦幾個特色餐點吧。
辣味歐姆蛋轟炸雞腿燉飯
這道是The Chips 的招牌了！鮮嫩多汁的炸雞腿肉配上滑順的歐姆蛋，最後再搭配帶點辣味的蕃茄燉飯，簡直是味覺享受。好吃除外，他的造型也是100分，通常一上桌不先拍個30張不行呢！因為不管從正面、側面或正上方都非常好拍，拍起來很大器也很讓人垂延三尺。
圖片來源 / IG@jk__foodie
重乳酪辣烤放山雞手工疙瘩
這道餐點是The Chips的特色餐點，西方的奶油醬配上東方的麵疙瘩，他們湊在一起的化學反應備受好評。義大利麵的麵條有各式各樣的形狀，沒想到有一天麵疙瘩也可以跟義大利麵搭上紅線吧！微辣的奶油白醬搭配咬勁十足的麵疙瘩，主餐再配上特調醬汁的烤雞腿排，中西合併蹦出好滋味！
圖片來源 / IG@jk__foodie
流漿起司牛漢堡
來到美式餐廳一定要大口吃漢堡啊！起司和牛肉是密不可分的關係，The Chips更上一層樓，直接把整塊起司磚丟下油鍋去炸。一切下去，濃濃的起司香撲鼻而來，跟牛肉漢堡排一起吃，簡直不要太快樂！怕膩的話，配餐很貼心的附上焦糖葡萄柚，輕甜酸爽幫你解膩。
圖片來源 / IG＠sunqueenie
煙燻五起司烙餅
烙餅是The Chips比較特別的餐點種類，外型類似pizza，餅皮是薄薄脆脆的口感，會搭配生菜、酸奶跟番茄丁一起吃會比較清爽解膩。口味也相當多元，有經典紅綠雙醬、明太子墨魚醬、煙燻五起司等。煙燻五起司是放上5種起司，再淋上甜甜的楓糖漿做點綴，甜甜鹹鹹的味道相當受歡迎！
圖片來源 / IG＠loverabbit000
綜合拼盤
到美式餐廳必點的炸物拼盤！份量相當足夠，有雞翅、雞肉捲、薯條跟雞柳，配上蜂蜜芥末醬就成為一道完美的開胃前菜了！雞肉捲外皮酥酥脆脆，內餡有雞肉、起司等配料，熱熱吃還會牽絲呢！
圖片來源 / IG＠jackie88771
小編悄悄話
最近年底兩個適合聚餐的日子快到了，加上「魔獸」在台灣開打，還有世足賽也展開了。想聚餐又想看比賽的話，這裡就是你的最佳選擇了，同時可以看到運動賽事，吃完飯還可以去信義商圈走走逛逛，享受一個完美的假日。今年就快過完了，大家可以到The Chips信義店來聚聚餐，跟親朋好友們一起享受2022最後一個半月的快樂時光！
店家地址：台北市信義區松壽路12號5樓
營業時間：週一～週四、週日 11AM~9:45PM，週五、週六 11AM~10:45PM
低消：一個人$200，分開做計算，3歲以下兒童不列入低消。
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原文出處 : ReadyGo 信義美食｜會讓你選擇困難的美式餐廳？信義聚餐首選推薦！
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