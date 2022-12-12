行蹤不再暴露？「行程碼」掌握14億人蹤跡　13日正式下線

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通信行程卡是中國信息通信研究院聯合中國電信、中國移動、中國聯通這三大中國電信公司所推出的追蹤程式，由中國工程信息部開發，透過使用者手機所在地蒐集，不僅能記錄使用者的所在城市，即時查詢使用者在過去14天（後縮短為7天）曾到達過的國家（地區）和停留超過4小時的城市。
中國在2020年2月推出行程碼，覆蓋2億多用戶。使用目的在於疫情防控，一般為綠色顯示，若改變顏色代表使用者去過中高風險地區，或是曾經接觸確診者或密切接觸者。
不過中國打著「防疫」的名義，雖然一開始透過健康碼、行程碼、核酸碼等數位管理工具，在遏止疫情擴散傳播出現著實成效，管控疫情作用不容小覷，但這些大數據追蹤工具，不僅完整蒐集了民眾姓名、證件號碼、電話、行蹤等個人資料，不僅有濫用個人資料嫌疑，更藉此限制人民行動自由。
過去曾經發生部分地方政府濫用這些數位工具，透過違法賦碼或通過濫用彈窗等措施，來限制民眾流動，以達到某些非防疫目的。例如河南省多家村鎮銀行幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取，存戶因未能提款而前往鄭州捍衛權益，卻遭到官方一夕變「紅碼」，而遭到強制隔離或限制行動，引起外界譁然。
在各地民眾群起反彈防疫措施，更發動「白紙革命」後，中國官方近來大幅放寬防疫限制措施，在「行程碼」宣布下限之後，外界開始猜測各省的健康碼何時會關閉，不過也有人擔憂，表示放寬後將迎來疫情高峰，預期醫療資源會很緊繃，加上數據不透明，建議還是要避免讓家中的長者及小孩遭到感染。