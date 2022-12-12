寒流來襲前先備戰！雙12保暖商品買氣增5成 電暖器最夯
本週六（12/18）將有入冬以來首波寒流報到，北台灣最低溫下探攝氏7度。這一週天氣越來越冷，保暖商機開始發酵，包括網購、3C家電等業者開始明顯感受到民眾對保暖商品的需求，蝦皮購物、PChome 24h購物等平台業者，保暖商品業績有2~5成的提升，尤其以電暖器最明顯。業者嗅到商機，搭配雙12促銷立即推出優惠搶客，像是蝦皮購物AIRMATE艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，原價1,980元，搭著雙12期間，優惠價1,212元。PChome 24h購物飛利浦電暖指定品加碼好禮三選一、下單Dainichi煤油爐指定型號，加碼送清淨機。
記者周淑萍/綜合報導
近期受東北季風影響，北台灣幾乎整天濕冷，本週更將迎來入冬後首波寒流，氣溫持續一口氣降到谷底。但寒冬商機卻趁勢崛起，PChome 24h購物觀察到，消費者已提前做好禦寒準備，上周至今保暖家電業績成長50%，買氣相當熱絡。其中又以安全快速發熱的「陶瓷暖器」及房間、衛浴兩用「防潑水對流式電暖器」最為熱銷，隨著氣溫逐漸下降，預估可快速暖房的「煤油暖爐」及維持室內穩定恆溫的「葉片式電暖器」銷量將持續成長。PChome 24h購物順勢推出多款保暖家電優惠，包括：HERAN禾聯電暖消費滿2,500元送150 P幣、飛利浦電暖指定品加碼好禮三選一、下單Dainichi煤油爐指定型號，加碼送清淨機、KINYO電暖器滿額贈延長線、嘉儀葉片式電暖器指定品送暖暖包等。
蝦皮購物觀察近期站上，保暖家電以電暖器熱度上升最為明顯，關鍵字搜尋次數成長約2成，其中以居浴通用的機型最為熱銷，像是AIRMATE艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，原價1,980元，搭著雙12期間，優惠價1,212元；還有PHILIPS 對流式遙控電暖器 AHR3142CS ，原價5,790元 ，優惠價4,990元。
實體賣場部分，Uber Eats 與 3C通路龍頭燦坤今（12）日宣布攜手合作，一次上線位於17個 Uber Eats 營運城市的50家燦坤門市，首波即上架 600 項商品，因應近日天氣驟降，燦坤於 Uber Eats 推出「季節專區」，其中電暖器、桌上型速熱暖風機、溫控電熱毯、充電式暖暖寶、鞋襪烘乾器等五大暖冬救星，可以立即將暖冬必備電器立即配送到家、隨充即用。