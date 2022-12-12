傳註冊資料未送件　食藥署駁：業者可追蹤進度

針對網傳「衛福部食藥署為什麼送了一家之後其他一百多家卻全部都不送件了」、「把一百多家業者送的資料束之高閣」等言論，今（12）日食藥物署強調，業者遞件後，無論是推薦註冊或是自行註冊，業者皆可全程掌握我國提交註冊資料的遞件進度，絕無網路所稱沒有送件的不實謠言。
記者許若茵／台北報導
食藥署表示，此次被暫停進口的105家水產品業者，在年6月30日前就已依中國指定期限，經由食藥署遞交給中國海關總署。後續中國在8月1日提供的註冊資料審查結果，說明已獲在華註冊編號的業者，註冊資料尚有欠缺，如業者仍有輸銷意願，中國將在其提供補件資料審查前，保留業者輸出資格至8月31日。
食藥署提到，為維護業者輸銷權益，經過跨機關合作，積極洽詢業者補件，在8月31日將全數105家已補件註冊資料再次遞交中國。
食藥署強調，透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞交業者註冊文件後，屬推薦註冊者，會立即發函予業者或主責機關，告知遞交中國的時間；屬自行註冊者，則在輸銷平台輸中專區，業者可立即查詢案件進度，隨時追蹤遞件日期，「絕無網路訊息所稱食藥署將百餘件束之高閣的不實謠言」。
食藥署說，輸中專區會隨時公布最新且正確的資訊，「鄭重呼籲凡有意願輸銷者，請至輸中專區查詢，業者有任何問題及需求，食藥署全力協助！」切勿聽信不實謠言，以免影響自身權益。