70歲楊烈遭傳大腸癌病逝 本人現身打臉「醫生說更健康」
70歲的資深演員楊烈曾罹患大腸癌，不過近日卻傳出他離世消息，一支影片上寫著「楊烈突傳離世？手術續命15年終於扛不住」，後來他發文證實此為烏龍事件，還大器感謝這些偽造的網軍，讓他意外獲得許多關心和感動。楊烈今（12）日與《明星養老院》演員郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、娘娘，以及「有氧天王」潘若迪出席排練記者會時，氣色相當好，坦言這幾年都有在做健康檢查，還被醫師誇讚越來越健康。
記者侯家瑜/台北報導
楊烈表示第一時間看到烏龍消息時，確實有些生氣，「怎麼會有人的智慧是0？不是就打自己嘴巴嗎？是氣說這人怎麼這麼傻，但後來就沒有其他特別的感受，已經把它化解掉。」也透露自己生氣時，習慣去買氣泡水，「喝一喝之後就會打嗝，釋放一些怒氣。」還強調自己有固定做健康檢查長達10多年，「3個月回診一次，半年抽一次血。」更說醫生有大讚他比以前更健康，「我在罹大腸癌後，飲食有調整，現在蔬果類吃比較多，魚肉就盡量減少。」
事實上，《明星養老院》由王偉忠擔任監製，楊烈近來有去上對方主持的廣播節目，他分享當年在日本免稅店上班時，有在東京街頭巧遇王偉忠，「他獨自到東京取經，想帶新觀念、新想法進節目，很希望能夠在電視圈做出成績。」而王偉忠也形容楊烈是個硬漢，很會體會人生，也很有想法。