永續成長企業！中鋼連續11年獲道瓊永續指數成分股

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翁朝棟說，中鋼ESG推動成果完整在永續報告書中充分揭露，使得此次評比在「環境報告」及「社會報告」等項目，獲得滿分的好成績，另外，近年來中鋼加速推動AI智能創新及數位轉型工作，亦建構完善的智慧財產權管理系統與制度，並將相關知識及實務經驗納入員工訓練課程，所以在「人力資本發展」等項目亦取得高分成績。
翁朝棟指出，中鋼公司面對氣候變遷議題，於2021年2月成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組，經參考多家國外鋼廠作法及世界頂尖鋼鐵製程及設備工程公司之專業建議，不僅完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，並以2018年為基準年，訂定「2025年減排7％、2030年減排22％，2050年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰，此次在DJSI評比中的「氣候策略」項目成績表現亮眼。
此外，在公司治理方面，中鋼落實董事多元政策與誠信經營守則、定期調查利害關係人關注議題、訂定「風險管理政策與程序」定期盤點及鑑別ESG三大面向之風險，以及制訂良好的環安衛管理系統，故在「商業行為準則」、「風險文化」及「職業健康安全衛生」等項目亦表現優異。
翁朝棟並指出，面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，中鋼公司以「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」之經營發展雙主軸，積極推動5G策略，以建置綠色製程、開發綠色產品、結盟綠色夥伴、投入綠色事業及實踐綠色生活等5G構面展開多項方案提升環保績效、開拓綠色商機，促進綠色友善環境，並將朝向智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業之新願景邁進。