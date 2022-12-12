陳玉珍赴中國談小三通　朱立倫斥：政府應該覺得慚愧

中國日前無預警禁止台灣水產品、飲料輸入，加上小三通迄今仍未正式重啟，國民黨立委陳玉珍今（12）日與金門、連江縣長當選人陳福海與王忠銘等人，一同率團赴中國溝通。然而，行政院長蘇貞昌稍早受訪卻表示，中國疫情再起，中國人都拼命在搶藥，若國門隨便大開，恐因此造成疫情破口，並呼籲不應以個人立場妨害防疫。對此，國民黨主席朱立倫受訪反斥，政府應該覺得慚愧，他嗆民進黨政府最大特點，就是罵自己人跟嗆對岸，但依舊解決不了問題。
記者翁子竣／台北報導
國民黨今於中央黨部舉辦聖誕點燈活動，朱立倫致詞時說，今天是聖誕點燈，祝福所有民眾大家都能夠平安，他的願望就是希望兩岸和平，也希望全民都能夠平安，大家都能夠過日子，這是國民黨共同心願，為大家拚好日子。
針對陳玉珍去中國大陸被蘇貞昌反嗆，朱立倫直言，當政府都不能夠解決問題，民意代表自救盼透過溝通解決當地民眾所期待的小三通，或金門高粱、台灣啤酒問題，「政府應該覺得慚愧，應覺得趕快來解決問題，而不是今天立法委員或民意代表，或者是基層民眾焦慮，政府只會嗆這些民代。」
朱立倫強調，如果要嗆自己人還不簡單，但問題是解決不了問題，他痛批民進黨最大特點，就是罵自己人或嗆對岸，但民眾問題解決了沒有？
至於台灣多項產品遭禁，中國官方要求交產品配方，引發不少廠商擔憂遭盜用。朱立倫也呼籲中國，一定要根據國際標準，不能歧視任何台灣廠商，只要根據國際標準，該提供資料都要詳實提供，相信日本做得到、其他國家做得到，台灣廠商也一定做得到。