名家論壇》單厚之／吳怡農錯估補選形勢

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相較於兩年前的大選，吳怡農過去一段時間的表現，簡直不忍卒睹。先是主動要求民進黨中央主動面對黃承國的問題，引發黨內不小的爭議；接著又槓上媒體記者，引發不小的議論；近日的松山機場遷建問題，也搞到尾大不掉；甚至連找王世堅和呱吉擔任督導，都被媒體拿出來說嘴。媒體評論普遍認為，吳怡農的操盤團隊出了問題。
其實吳怡農從一開始，就錯估了這場補選的形勢。
補選不是大選，一般投票率都偏低，通常都在3成上下。2019年北市二選區（大同、士林）立委補選，民進黨何志偉對上國民黨陳炳甫，投票率僅30.39%，何志偉以3萬8千餘票獲勝；同時舉行的台中第五選區立委補選，投票率更只有25.34%。2014年「九合一」大選後，隔年苗栗、台中、彰化、南投、屏東5個立委補選，投票率最高也僅37%。
今年初的「中二立委補選」，民進黨傾全黨之力，硬生生把補選打成全國性議題，催出58.2%投票率，擊敗國民黨和顏家。但以目前民進黨大敗，「阿哥們都重病在床」、至今連像樣的檢討報告都拿不出來的情況下，要重演「中二」的盛況和氣勢，根本就毫無可能。
這場補選必然是一場低投票率的選舉，如何催出基本盤、拉高支持者的投票意願和熱情，是決定勝負的關鍵。相形之下，大選中決定勝負的「仇恨值」，則沒有那麼重要。因為投票率低，會因為「仇恨值」而投票的比率更低，如何讓支持者走進投票所，才是重中之重。
如果是正常的選舉，王鴻薇剛當選就參選，必然會引起不少中間選民的反感。但因為投票率低，即便觀感不佳，對選舉實質的影響卻沒有想像中大。王鴻薇在「九合一」大選中，就因為林智堅的「論文門」和周玉蔻風波聲名大噪，深獲藍營支持者的肯定，投入補選後又繼續砲打民進黨黑金，希望藉此激發藍營支持者的熱情。而蔣萬安和國民黨中央出面替王鴻薇分擔砲火，也對選情有一定的幫助。
反觀吳怡農，砲打民進黨中央、擁抱王世堅，比鄭文燦更像檢討小組召集人。吳怡農的態度，或許頗符合中間選民的胃口，卻沒有顧慮到綠營支持者的情感。以吳怡農的人設、以該選區的藍綠結構，吳怡農不能指望靠挑起藍綠對立、喊打喊殺贏得勝選，但至少該將自己的勝負與綠營的未來連結在一起，把這仗當成民進黨反攻的號角，激發綠營支持者的熱情。
但如今看來，吳怡農似乎是一貫的「做自己」，一貫地愛惜自己的形象、一貫地堅持自己的人設，所以率先檢討黨中央，所以要把選舉打得非常高大上、虛無飄渺；所以把自己無力解決的松山機場遷建問題，當成是自己有遠見、眾人皆醉我獨醒的象徵。
對吳怡農而言，「壯闊台灣」遠比小小一場選舉的勝負來得重要，所以他把這場選舉打得既跟民進黨無關、也跟市民無關。因為要維持一個卓然不群的高度，所以就不能太接地氣，也自然無法激發選民的熱情。吳怡農的人設不改、心態不改，即便換了再厲害的操盤手，也很難挽救落後的選情。
●作者：單厚之／資深媒體人
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