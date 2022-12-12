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陳其邁到東京交流　邀知事小池百合子造訪高雄

▲高雄市長陳其邁致贈東京都知事小池百合子以高雄大樹玉荷包荔枝釀製的「荔釀」酒，表示高雄與東京的深厚友情。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁致贈東京都知事小池百合子以高雄大樹玉荷包荔枝釀製的「荔釀」酒，表示高雄與東京的深厚友情。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

國境解封後高雄市政府主動出擊，促進城市國際交流，首站即選擇前往日本，高雄市長陳其邁今（12）日下午拜會東京都知事小池百合子等重要政界友台人士，陳其邁市長表示，台日雙方情誼深厚，感謝日本慷慨捐贈疫苗給台灣，並力邀小池知事造訪高雄，實際體驗兩國間的熱情友誼和羈絆。

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陳其邁此次率領行政暨國際處與海洋局出訪日本，今日下午前往東京都廳拜會小池百合子知事，商談高雄和東京各類交流，陳其邁首先感謝日本在防疫初期慷慨捐贈疫苗給台灣，小池知事也表示台灣防疫成績有目共睹，陳其邁說，期待高雄能在公共衛生、健康醫療、都市轉型、智慧城市等議題上加強與東京的合作，並力邀小池知事造訪高雄，實際體驗兩國間的熱情友誼和羈絆。

▲陳其邁與小池百合子談論市政經驗及台日友誼心得。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁與小池百合子談論市政經驗及台日友誼心得。（圖／高雄市政府提供）
小池知事則歡迎市長一行人參觀豐洲市場等建設，也與陳其邁就當前區域安全議題交換意見。陳其邁認為，台日兩國應加強在區域安全的交流跟合作，小池知事對此深表認同，並指出台灣在經濟、社會、區域安全上的重要性極高，台日更同樣重視民主與法治之價值，應共同維護亞太區域安全。

陳其邁表示，台日友好關係除了對兩國有利之外，也對亞太和平具有重要貢獻，期待在後疫情時代和日本各方朋友攜手深化雙方關係，更加擴大產業、觀光、教育、文化等領域的合作，持續為民眾的幸福安全打拼。

▲東京都知事小池百合子回贈高雄市長陳其邁充滿特色的東京都年曆，祝福雙方友誼年年持續。（圖／高雄市政府提供）
▲東京都知事小池百合子回贈高雄市長陳其邁充滿特色的東京都年曆，祝福雙方友誼年年持續。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁第一任屆滿前夕訪日　今將拜會東京都知事

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