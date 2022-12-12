陳其邁到東京交流　邀知事小池百合子造訪高雄

國境解封後高雄市政府主動出擊，促進城市國際交流，首站即選擇前往日本，高雄市長陳其邁今（12）日下午拜會東京都知事小池百合子等重要政界友台人士，陳其邁市長表示，台日雙方情誼深厚，感謝日本慷慨捐贈疫苗給台灣，並力邀小池知事造訪高雄，實際體驗兩國間的熱情友誼和羈絆。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁此次率領行政暨國際處與海洋局出訪日本，今日下午前往東京都廳拜會小池百合子知事，商談高雄和東京各類交流，陳其邁首先感謝日本在防疫初期慷慨捐贈疫苗給台灣，小池知事也表示台灣防疫成績有目共睹，陳其邁說，期待高雄能在公共衛生、健康醫療、都市轉型、智慧城市等議題上加強與東京的合作，並力邀小池知事造訪高雄，實際體驗兩國間的熱情友誼和羈絆。
小池知事則歡迎市長一行人參觀豐洲市場等建設，也與陳其邁就當前區域安全議題交換意見。陳其邁認為，台日兩國應加強在區域安全的交流跟合作，小池知事對此深表認同，並指出台灣在經濟、社會、區域安全上的重要性極高，台日更同樣重視民主與法治之價值，應共同維護亞太區域安全。
陳其邁表示，台日友好關係除了對兩國有利之外，也對亞太和平具有重要貢獻，期待在後疫情時代和日本各方朋友攜手深化雙方關係，更加擴大產業、觀光、教育、文化等領域的合作，持續為民眾的幸福安全打拼。