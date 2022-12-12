喊話不缺席立委選舉 徐弘庭：梅西跟C羅也開始世代交替
國民黨台北市議員徐巧芯今（12）日接受廣播媒體專訪時，表態將投入2024國民黨內立委初選，挑戰現任立委費鴻泰。而黨內另一名青壯派議員徐弘庭，也隨即表態自己將會投入立委初選。徐弘庭接受 《NOWnews今日新聞》訪問時，也以最近世足賽為例，強調就如同梅西與C羅等足球巨星，也都面臨世代交替的時候，而國民黨內結構要符合社會現狀，更應該積極進行世代交替。
記者丁上程／台北報導
徐弘庭強調，當現實社會中的中堅份子，多數是30-40歲的青壯年人口時，國民黨內的結構，也應該符合社會年齡結構進行世代調整。「就以最近世足賽為例，梅西與C羅兩名足球巨星都已經歷經了5屆的世足賽，雖然實力依舊，但仍舊要面臨世代交替的問題。」徐弘庭說，重點在於世代與世代之間要有空間，讓不同世代可以發揮自己的優勢。
徐弘庭直言，自己四年前就因為有砍到社會人口結構的改變，因此投入黨內立委初選，而現在只是證實自己當初高喊世代交替並沒有看錯。「世代交替並不是要挑戰前輩，也不是要挑起世代對抗，而是讓各個世代可以發揮自己所長。」徐弘庭說，世代交替不能只是口號而已，而是要真的做到讓支持者甚至一般民眾有感，不然會永遠跟不上年輕世代以及未來的人口結構的選票。
徐弘庭說，2024年立委選戰，自己也不會缺席黨內初選，也希望黨中央可以彙集不同世代的看法，共同發揮大智慧思考出世代共榮的方案。徐弘庭強調，自己議員身份參選立委，沒有落跑的疑慮，因為以台北市來說，每個立委其實都包含了議員選區，還是能為民服務。
「政治就如同產業一樣，大家都希望能夠有個穩定且公開透明的升遷機制。」徐弘庭說，國民黨的立委人選，一直找空降部隊來替換，對基層民眾的觀感也不好，也應該要讓地方議員們能夠有向上的機會，就如同企業一般，也希望能夠有升遷跟生涯規劃。