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特企／Crossover Talks系列論壇　石化業者談AI轉型經驗

▲（由左至右）杰倫智能科技業務總監—余常任、福能股份有限公司（台塑集團）協理—朱偉傑、國立成功大學教授—莊坤達、杰倫智能科技執行長—黃建豪、長興材料特用化學全球生產部長—林敬堯、亞炬企業股份有限公司營運長—許弘翰參與「化工產業升級 AI助力」（Crossover Talks IV：upgrAIde）高雄場。（圖／品牌提供）
▲（由左至右）杰倫智能科技業務總監—余常任、福能股份有限公司（台塑集團）協理—朱偉傑、國立成功大學教授—莊坤達、杰倫智能科技執行長—黃建豪、長興材料特用化學全球生產部長—林敬堯、亞炬企業股份有限公司營運長—許弘翰參與「化工產業升級 AI助力」（Crossover Talks IV：upgrAIde）高雄場。（圖／品牌提供）

本報訊

高雄長期為石化重鎮，向來扮演著其他產業的支柱。近年來石化業面對淨零減碳、全球景氣成長趨緩的多重國際變數，數位轉型的腳步刻不容緩。包含亞炬企業、長興材料、台塑子公司福能以及成功大學在內等多位石化產業中重要的產學專家，日前在杰倫智能科技（Profet AI）舉辦的 Crossover Talks 系列論壇高雄場「化工產業升級 AI助力」（Crossover Talks IV：upgrAIde）表示 ，石化相關業者在導入 AI 時，管理階層的高度支持、跨領域與跨組織的整合，以及高效 AI 工具及合作夥伴，將是產業成功轉型的關鍵要素。

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深耕製造業 AI 應用巿場的 Profet AI ，今年開始舉辦 Crossover Talks 系列論壇，期望打造一個跨產業、跨領域、跨世代的數位轉型交流平台。 Profet AI 執行長黃建豪表示，高雄擁有具全球競爭力的石化產業，同時也擁有許多傳統產業聚落，Crossover Talks 系列論壇此次前進高雄，邀請到成大資工系教授莊坤達、長興材料特用化學全球生產部長林敬堯、福能股份有限公司協理朱偉傑及協辦單位亞炬企業營運長許弘翰，希望藉由實際案例分享與經驗交流，協助石化相關業者加速轉型步伐，提升全球競爭力。

國際情勢與企業缺工挑戰　數位轉型成助力

福能公司協理朱偉傑指出，目前國際 ESG 浪潮，從貿易角度來看，其實也是一種貿易障礙，對於面向全球巿場的企業而言，綠色能源早已是不得不遵行的硬需求，石化業必須儘早進行能源轉型，在 2050 年達成碳中和的目標之後才不至於被摒除在國際巿場之外。林敬堯表示，公司在2018 年首度導入智慧製造，2020 年也開始運用 AI 進行大數據分析，產生預測模型，並大量縮短調校次數，開始改善並優化製程。此外，近年在疫情影響、人員旅行不易的情形下，能夠線上即時傳輸如溫度、壓力等生產資料的 AI 設置，也是讓海外產品能持續生產的重要關鍵。

亞炬許弘翰則分享，除了來自國際環境的挑戰，產業缺工也是目前企業亟欲解決的難題。亞炬之前面臨招工不易與資深人員退休的問題，因此開始思考如何透過企業 AI 化，將經驗化為數據，以 AI 來傳承經驗與技術。許弘翰表示，所有的企業主都期望在最短的時間內達到最大成效，找到好工具與正確的合作夥伴，才能讓傳產的 AI 快速落地，成功走上轉型之路。

企業 AI 化之路三要件：管理階層支持、跨領域與跨組織的對話、高效 AI 工具

成大莊坤達分享其與許多企業合作數位轉型的觀察。他強調，企業要成功進行數位轉型，首要條件是需要具洞見的管理層支持，再者則是跨部門與跨領域，甚至是跨公司的有效對話與合作。由於不同企業的 AI 專案可能牽涉不同部門與領域，因此會需要來自不同團隊來進行題目探討與流程的對話來建立互信，如此才能共同討論出最適合該企業的作法。

林敬堯表示，企業在導入 AI 時，除了管理階層對於 AI 投資的認同，選對工具也是關鍵所在。長興及亞炬與 Profet AI 的合作過程中，短短幾週便解決了所設定的問題，其 AI 工具所建立的模型，也比自用的演算法所建立的模型更加準確，不到一季的時間便得以展開事業部的智慧製造應用。不僅大幅節省了內部 AI 人員的訓練時間與資源，也很快將公司帶入 AI 環境，提出立竿見影的數據供管理階層參考。

朱偉傑則針對企業進行能源轉型提出建議。他指出，ESG 涵蓋範圍很廣，向來是用電大戶的石化業者，開始考量 ESG 合規時，可以由能源管理著手。福能主業是提供企業能源管理服務，希望協助石化產業成功轉型綠能。朱偉傑表示，業者應該先從檢視本身資料（Data）來了解現狀與起跑點，其後再運用 AI 技術來思考如何優化內部生產流程。

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