特企／Crossover Talks系列論壇　石化業者談AI轉型經驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際情勢與企業缺工挑戰 數位轉型成助力
福能公司協理朱偉傑指出，目前國際 ESG 浪潮，從貿易角度來看，其實也是一種貿易障礙，對於面向全球巿場的企業而言，綠色能源早已是不得不遵行的硬需求，石化業必須儘早進行能源轉型，在 2050 年達成碳中和的目標之後才不至於被摒除在國際巿場之外。林敬堯表示，公司在2018 年首度導入智慧製造，2020 年也開始運用 AI 進行大數據分析，產生預測模型，並大量縮短調校次數，開始改善並優化製程。此外，近年在疫情影響、人員旅行不易的情形下，能夠線上即時傳輸如溫度、壓力等生產資料的 AI 設置，也是讓海外產品能持續生產的重要關鍵。
亞炬許弘翰則分享，除了來自國際環境的挑戰，產業缺工也是目前企業亟欲解決的難題。亞炬之前面臨招工不易與資深人員退休的問題，因此開始思考如何透過企業 AI 化，將經驗化為數據，以 AI 來傳承經驗與技術。許弘翰表示，所有的企業主都期望在最短的時間內達到最大成效，找到好工具與正確的合作夥伴，才能讓傳產的 AI 快速落地，成功走上轉型之路。
企業 AI 化之路三要件：管理階層支持、跨領域與跨組織的對話、高效 AI 工具
成大莊坤達分享其與許多企業合作數位轉型的觀察。他強調，企業要成功進行數位轉型，首要條件是需要具洞見的管理層支持，再者則是跨部門與跨領域，甚至是跨公司的有效對話與合作。由於不同企業的 AI 專案可能牽涉不同部門與領域，因此會需要來自不同團隊來進行題目探討與流程的對話來建立互信，如此才能共同討論出最適合該企業的作法。
林敬堯表示，企業在導入 AI 時，除了管理階層對於 AI 投資的認同，選對工具也是關鍵所在。長興及亞炬與 Profet AI 的合作過程中，短短幾週便解決了所設定的問題，其 AI 工具所建立的模型，也比自用的演算法所建立的模型更加準確，不到一季的時間便得以展開事業部的智慧製造應用。不僅大幅節省了內部 AI 人員的訓練時間與資源，也很快將公司帶入 AI 環境，提出立竿見影的數據供管理階層參考。
朱偉傑則針對企業進行能源轉型提出建議。他指出，ESG 涵蓋範圍很廣，向來是用電大戶的石化業者，開始考量 ESG 合規時，可以由能源管理著手。福能主業是提供企業能源管理服務，希望協助石化產業成功轉型綠能。朱偉傑表示，業者應該先從檢視本身資料（Data）來了解現狀與起跑點，其後再運用 AI 技術來思考如何優化內部生產流程。