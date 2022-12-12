中國女首富榜單出爐！楊惠妍財富縮水6成　仍第10次奪冠

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今年的《2022紅顏會·胡潤女企業家榜》財富計算截止日期為9月15日，根據胡潤研究院報告顯示，今年上榜的前50名女企業家平均年齡57歲，與2021年相同，但較「胡潤百富榜」前50名男企業家的平均年齡小3歲。
港媒《財華社》觀察榜單分析指出，在疫情的持續衝擊下，女企業家們的財富水平大多出現了下降。榜單顯示，今年前50名中國女企業家總財富1.5兆元，比去年下降20%，是胡潤百富榜前50名中國男企業家總財富的四分之一。
上榜女企業家中僅15位財富比去年增長，有11位新上榜，其中增長最多的是蘇商集團董事局主席嚴昕，其財富增長了270億元人民幣（約新台幣1182億元）；而財富縮水最多的是排名第一的中國女首富碧桂園楊惠妍，其財富縮水了近6成（約1100億元人民幣，約新台幣4816億元）。
榜單顯示，排名前5女企業家依序為：富碧桂園楊惠妍、龍湖地產創辦人吳亞軍，擁有人民幣735億元（約新台幣3218億元）、新鴻基鄺肖卿，擁有人民幣695億元（約新台幣3043億元）、富華國際集團創辦人陳麗華擁有人民幣580億元（約新台幣2539億元）、立訊精密董事長王來春，擁有人民幣560億人民幣元（約新台幣2452億元）。
今年新上榜者涉及的行業較為廣泛，包括能源、物流、投資等行業，雖不再集中在房地產行業但房地產仍為這些上榜的女企業家主要財富來源與身家，以房地產為身家大宗的上榜人數佔比為17%，較去年下降1%；以能源為主要身家主要佔比的排名第2，上榜人數佔比10%，比去年增加1%，而金屬與礦、食品與飲料、消費品行業則並列第3，上榜人數佔比7%。