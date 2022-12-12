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女星飛泰國變惡夢！3歲兒一進飯店狂哭　電話求助後超毛

▲林舒語分享，她曾在懷孕期間帶著大兒子去泰國玩，卻接連碰到可怕的事情。（圖／翻攝自林舒語臉書）
▲林舒語分享，她曾在懷孕期間帶著大兒子去泰國玩，卻接連碰到可怕的事情。（圖／翻攝自林舒語臉書）

娛樂中心/綜合報導

32歲女星林舒語，過去從《大學生了沒》出道，也演過不少戲劇，2015年閃嫁圈外男友後，育有2子，婚姻生活相當甜蜜。不過，林舒語分享，其實在她準備要生二寶前，曾帶著大兒子飛到泰國玩，結果差點發生悲劇，不好的事情接踵而來。

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林舒語日前在節目《小姐不熙娣》分享，當時懷孕快7個月的她，就趁著二寶出生前，帶著大兒子和好友姊妹們飛到泰國玩，並找了當地一間非常漂亮、有泳池的網美別墅，由於大兒子才三歲，林舒語第一天就教導不能亂跑，而孩子也都有乖乖聽話，「所以我第二天就放下戒心了。」

▲林舒語回憶，當時被兒子嚇到，差點失去孩子。（圖／翻攝自小姐不熙娣FB）
▲林舒語回憶，當時被兒子嚇到，差點失去孩子。（圖／翻攝自小姐不熙娣FB）
沒想到林舒語隔天一早，正在浴室疏化準備拍美照，好友就透過窗戶瞄到可怕的畫面，「那是你兒子嗎？」兒子竟然掉到泳池溺水，而且救上岸後完全沒有反應，「臉是白的，嘴唇是紫的…我當下感覺過了一世紀…」雖然孩子平安無事，但她仍非常愧疚，哭著打給老公道歉，「我對不起你，我差點失去一個小孩。」

不過，惡夢還沒結束，一行人後來決定換一間同樣很漂亮、有很多藝術品的飯店住，結果孩子一踏進一樓就嚎啕大哭：「我要出去！」此時，剛好有朋友的媽媽住在泰國，決定致電求助，「她媽媽會感應，你來開個擴音，我來跟祂們說…」竟然用泰文在和好兄弟溝通，而到了二樓後，兒子一看到畫作又有反應：「我不要叔叔！」經歷一連串的事情後，讓林舒語瀕臨崩潰，當下只想離開飯店。（編輯：詹鎰睿）

▲林舒語回憶，當時被兒子嚇到，差點失去孩子。（圖／翻攝自小姐不熙娣FB）
▲就連第二間飯店也出狀況，讓她學到以後帶著孩子出遊，飯店真的要慎選。（圖／翻攝自小姐不熙娣FB）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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