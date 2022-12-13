小朋友的聖誕禮物怎麼選？男生女生大不同 Top5名單公開
大孩子可能已經知道聖誕老人的真實身份，但對於學齡前或是小學生來說，會送禮的聖誕老公公是一個幸福的存在！聖誕老人們是不是有點苦惱該買哪些東是呢？透過博客來後台數字，分享近3個月學齡前Top5和小學生Top5熱賣商品，跟著排行榜買踩雷機率會小很多。
記者周淑萍/綜合報導
博客來透露挑選撇步，男孩最愛的玩具，以「小車車」長年稱霸銷量冠軍，恐龍跟積木，緊追在後，分居第二和三。若是「恐龍圖案」的單品，例如拼圖、地墊等，銷售就會相較於交通工具的拼圖更有人氣。女孩最愛手作、家家酒，像是可以扮演各種職業的家家酒「泰國Plantoys 小主廚-切切鮮果盤」，以做完可以實用的小配件和飾品，同時享受過程與成品的手作商品最受女孩喜愛，如「EPOCH DIY 鬼滅之刃甜心指甲」。
學齡前熱賣 Top5
小學生熱賣Top5
- 卡通玩具：【Vtech】粉紅豬小妹-2合1互動故事偶
- 家家酒：泰國Plantoys 小主廚-切切鮮果盤
- 桌遊：諾亞方舟 Noah’s Ark
- 積木：【i-Smart】磁力片積木-222件組（含擴充件）
- 滑步車：【聰明媽咪兒童超跑】Royalbaby小恐龍滑步平衡車
針對小學生，方便攜帶跟能長久專注的商品深受父母喜愛，STEAM教育系列商品許多都是作可以攜帶型，不僅在旅行可使用，更是在出門時成為遠離3C的好幫手。「Qbi 益智磁吸軌道玩具-擴充系列-成長探索包」。磁力片和積木系列，能夠手眼並用又富有邏輯跟思考力，耐玩程度高。
- STEAM玩具：Qbi 益智磁吸軌道玩具-擴充系列-成長探索包
- 卡通玩具：TAKARA TOMY 寶可夢! 新抓寶大冒險遊戲機GO!
- 拼圖：德國Ravensburger 維寶拼圖 汪汪隊 2x24p
- 卡通玩具-電子機：TAKARA TOMY 角落生物 角落小夥伴互動電子機
- 卡童玩具-手作：EPOCH DIY 鬼滅之刃甜心指甲
此外，消費客群十分重視「視覺」感受，可愛、有明星卡通角色加持，對孩子更有吸引力，投其所好，挑選孩子喜愛的IP角色的禮物，通常不會錯，也反映在博客來兒童玩具的整體銷售狀況上，各類型玩具，都以有「卡通人物」加持的表現最為亮眼，如，近幾年人氣王鬼滅之刃和艾莎公主，還有長銷型的角落生物跟寶可夢；以學齡前後來區分，熱門IP則有粉紅豬、汪汪隊、安寶；小學生的人氣IP，有間諜家家酒、咒術迴戰、寶可夢等。