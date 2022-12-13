年輕人消失職場？她愣：都跑去哪工作　8年級生開噴解答

小朋友的聖誕禮物怎麼選？男生女生大不同　Top5名單公開

▲根據博客來統計，Vtech 粉紅豬小妹-2合1互動故事偶是聖誕禮物的熱門選擇。（圖／博客來x女生宿攝）
▲根據博客來統計，Vtech 粉紅豬小妹-2合1互動故事偶是聖誕禮物的熱門選擇。（圖／博客來x女生宿攝）

記者周淑萍/綜合報導

大孩子可能已經知道聖誕老人的真實身份，但對於學齡前或是小學生來說，會送禮的聖誕老公公是一個幸福的存在！聖誕老人們是不是有點苦惱該買哪些東是呢？透過博客來後台數字，分享近3個月學齡前Top5和小學生Top5熱賣商品，跟著排行榜買踩雷機率會小很多。

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博客來透露挑選撇步，男孩最愛的玩具，以「小車車」長年稱霸銷量冠軍，恐龍跟積木，緊追在後，分居第二和三。若是「恐龍圖案」的單品，例如拼圖、地墊等，銷售就會相較於交通工具的拼圖更有人氣。女孩最愛手作、家家酒，像是可以扮演各種職業的家家酒「泰國Plantoys 小主廚-切切鮮果盤」，以做完可以實用的小配件和飾品，同時享受過程與成品的手作商品最受女孩喜愛，如「EPOCH DIY 鬼滅之刃甜心指甲」。

學齡前熱賣 Top5

  1. 卡通玩具：【Vtech】粉紅豬小妹-2合1互動故事偶
  2. 家家酒：泰國Plantoys 小主廚-切切鮮果盤
  3. 桌遊：諾亞方舟 Noah’s Ark
  4. 積木：【i-Smart】磁力片積木-222件組（含擴充件）
  5. 滑步車：【聰明媽咪兒童超跑】Royalbaby小恐龍滑步平衡車
小學生熱賣Top5

  1. STEAM玩具：Qbi 益智磁吸軌道玩具-擴充系列-成長探索包
  2. 卡通玩具：TAKARA TOMY 寶可夢! 新抓寶大冒險遊戲機GO!
  3. 拼圖：德國Ravensburger 維寶拼圖 汪汪隊 2x24p
  4. 卡通玩具-電子機：TAKARA TOMY 角落生物 角落小夥伴互動電子機
  5. 卡童玩具-手作：EPOCH DIY 鬼滅之刃甜心指甲
針對小學生，方便攜帶跟能長久專注的商品深受父母喜愛，STEAM教育系列商品許多都是作可以攜帶型，不僅在旅行可使用，更是在出門時成為遠離3C的好幫手。「Qbi 益智磁吸軌道玩具-擴充系列-成長探索包」。磁力片和積木系列，能夠手眼並用又富有邏輯跟思考力，耐玩程度高。

此外，消費客群十分重視「視覺」感受，可愛、有明星卡通角色加持，對孩子更有吸引力，投其所好，挑選孩子喜愛的IP角色的禮物，通常不會錯，也反映在博客來兒童玩具的整體銷售狀況上，各類型玩具，都以有「卡通人物」加持的表現最為亮眼，如，近幾年人氣王鬼滅之刃和艾莎公主，還有長銷型的角落生物跟寶可夢；以學齡前後來區分，熱門IP則有粉紅豬、汪汪隊、安寶；小學生的人氣IP，有間諜家家酒、咒術迴戰、寶可夢等。

▲EPOCH DIY 鬼滅之刃甜心指甲(圖／官方提供)
▲EPOCH DIY 鬼滅之刃甜心指甲貼，對於小學女孩很具吸引力。(圖／官方提供)
▲TAKARA TOMY 寶可夢! 新抓寶大冒險遊戲機GO! (圖／官方提供)
▲寶可夢是一款送給男孩聖誕禮物，不踩雷的角色。圖為TAKARA TOMY 寶可夢! 新抓寶大冒險遊戲機GO! (圖／官方提供)
▲Royalbaby小恐龍滑步平衡車(圖／官方提供)
▲男孩最愛的玩具，以「車車」長年稱霸銷量冠軍，恐龍跟積木，緊追在後。圖為Royalbaby小恐龍滑步平衡車。(圖／官方提供)

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