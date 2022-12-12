台灣保時捷攜手 EVERYDAY OBJECT 打造夢想的奇幻空間
保時捷源於夢想，也致力引領年輕世代築夢。台灣保時捷近期攜手於新世代具影響力的潮流平台 EVERYDAY OBJECT，共同打造一個色彩繽紛的夢想空間，鼓勵跳脫既有思考框架，迎向挑戰、盡情探索世界，擁抱夢想的無限可能。
2GameSome - 有車賞
在台中 Park2 這個奇幻空間中所展示的保時捷 718 Boxster T，傳承自 1950 年代戰功彪炳的賽車血統，擁有保時捷矯健的操控性能，也是絕佳的日常夥伴，名稱中的「T」意指「Touring」，正是純粹駕馭樂趣的同義詞；台灣保時捷以冰莓粉、冷冽藍以及金屬天鵝絨紫等三個保時捷嚴選選色為靈感，盡情揮灑，整體空間設計大膽、亮眼；藉由視覺錯位的效果，718 Boxster T穿越了框架，象徵勇於突破，傳達保時捷激勵人們盡情築夢的訴求。718 Boxster T 兼具日常實用性與夢想豪華跑車的完美組合，更是「Driven by Dreams」的體現。
關於 EVERYDAY OBJECT
EVERYDAY OBJECT 創立於 2013 年，是台灣最早以生活風格為主題的媒體。EVERYDAY OBJECT認為，好的東西可以陪伴我們很久，帶給我們滿足與自信，能夠天天使用。EVERYDAY OBJECT每日精選生活風格相關的人、事與物以激發讀者靈感，找到屬於自己的Everyday Object。近年內容持續發展之餘，更將觸角延伸至風格選品、開發自有品牌與籌辦大型活動。