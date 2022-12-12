▲ 格上 Go Smart 投車千台 優惠迎返鄉出遊潮

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格上也以新車隊、全新車款，因應因應高鐵商務、出遊、返鄉旅客不同的用車情境，共享車隊加快汰換車款速度，投入包括上百台全新Nissan KICKS旗艦版、New Sentra等車款，日租車則打造Infiniti Q50、QX50、QX55及QX60全系列尊享方案，從日租、周租到月租都有，且以平日最低日租3000元的專案價，讓返鄉出遊旅客用優惠價格「開豪車過好年」。
除加大投車量及煥新車隊外，格上Go Smart也與玉山銀行合作專屬優惠，成為玉山數位e卡指定綠色消費通路，除透過官網APP線上訂車刷數位e卡結帳，可享10%現金回饋，格上再加碼日租滿2000送200、共享滿1000送100租車金，以及訂閱送１000公里免費里程。針對其他信用卡別，格上也提供共享車優惠，享有租滿3000送200、租滿4000送400租車金的歲末回饋。
格上租車表示，消費者搭乘高鐵再銜接旅程目的地的過程，都希望盡量節省在高鐵站等待或不想為選計程車、捷運還是找親友接送而苦惱，也觀察到高鐵站的租車業務快速增加，提供高鐵旅客更多元、快速及安心的租車服務，可縮短旅客無謂等待，讓旅程更為快速順上的做法。