Gogoro 推聖誕優惠，12 / 31 前購買指定車款享 95 折
歡慶聖誕佳節即將到來，Gogoro 推出限時購車折扣，2022/12/31 前提供多樣車款限時車價 95 折優惠，不論是經典熱銷 Gogoro 2 系列、全新女性愛車 Gogoro Delight BASIC、國民熱銷車款 Gogoro VIVA MIX KEYLESS / BASIC、家庭首選 Gogoro VIVA XL KEYLESS / BASIC，都可立即享優惠，滿足您的用車需求！搭配多元付款方案，最高 36 期 0 利率、限時再送車體險；刷台新 Gogoro Rewards 聯名卡，購車優惠再升級，搭配政府補助最高優惠換算 8 年免費騎1。
2GameSome - 有車賞
淨零碳排、運具電動化，中央政府再助一臂之力！經濟部最新宣布，不僅 2022年底電動機車補助不關門、持續收件，且自 2023 年起，電動機車補助再延 4 年，民眾購買「重型」及「輕型」電動機車均可補助 7,000 元，「小型輕型」 5,100 元。2022 歲末年終，中央政府補助搶先釋出，地方政府名額倒數當中，搭配 Gogoro 限時折扣，聖誕佳節擁有最美愛車就趁現在！