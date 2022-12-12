台灣福斯汽車 My Volkswagen App 增列「線上預約保養」與「優惠劵獎勵服務」功能
台灣福斯汽車矢志提供車主最有力的售後服務體驗，致力打造最完善的My Volkswagen®，自結合「福斯人禮遇計畫」後，會員累積人數勇破93,000人，繼「專屬保修建議」功能大受好評，再推出「線上預約保養」和「優惠券獎勵服務」功能，方便車主完成預約回廠，並且即時收取數位化優惠券獎勵，不論是行車生活或品牌新訊皆能一手掌握，將線上體驗以簡馭繁，展現零時差的品牌體驗。
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台灣福斯汽車提供強而有力的My Volkswagen®，除了整合車輛管理系統、車主日常分享、即時獲得「福斯人禮遇計畫」優惠外，本次更增加「線上預約保養」與「優惠劵獎勵服務」功能，車主只需開啟My Volkswagen® 點選右下角「預約保養」快捷鍵，或於「車主服務」中點選「預約保養」，即可直接預約回廠服務。車主可自行選擇定期保養、季節活動／車輛健檢、故障診斷、鈑噴、召回活動等，並且輸入愛車行駛里程，選擇服務中心、預約日期及時段，再根據自身需求選擇其他服務項目，彈指間完成即時預約，讓My Volkswagen® 成為車主的線上管家，滿足所有行車需求，隨時享受台灣福斯汽車無微不至的行動後援。
此外，若車主欲查看「優惠劵獎勵服務」功能，可於My Volkswagen® 進入「會員」頁面，點選「優惠獎勵」按鈕，便會出現「優惠券」票券夾，只要將可兌換之優惠券出示於服務中心，即可由服務中心人員輸入指定兌換碼完成兌換。除了全新功能擴增外，台灣福斯汽車致力精進品牌體驗與售後服務，以「福斯人禮遇計畫」各式優惠活動，結合My Volkswagen® 的多項功能，創建車主專屬社群平台，提供車友間資訊交流、獲得品牌新訊息、分享愛車生活，以零時差的數位化服務，一手建構自賞車、購車至擁車的完美顧客旅程。