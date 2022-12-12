柯震東直播喊「我要結婚了」 經紀人和上千名粉絲全傻眼
柯震東初執導演筒作品《黑的教育》業界評價不惡，演員朱軒洋抱走一座金馬男配角獎，就等明年正式上映交由觀眾驗收。柯震東近來回到演員身分，在台中拍攝華文小說改編的Netflix奇幻影集《乩身》，今（12日）他興致一來開直播，不僅「翻牌」與女粉絲連線，還沒來由地宣布婚訊，讓正妹經紀人又氣又好笑。
娛樂中心／綜合報導
今凌晨近2點，柯震東久違開個人直播，即便大半夜又是上班、上課日，最高仍吸引逾4千人同時在線收看，剛洗完澡的他沒吹頭髮，穿睡衣，頻換濾鏡特效，替哥哥柯家洋新開的餐酒館打廣告、詢問長針眼該如何處理，看到同劇的陳姸霏上線，極力邀請對方直播，但被無情拒絕，索性同意一名女粉絲送出的直播邀請。
該女粉絲發現自己和柯震東同框，一時驚慌到不知如何反應，說話頻跳針，其他粉絲見狀笑翻，直呼她太幸運，後來女粉絲稍微回神，趕緊向偶像打招呼，並問怎麼退出聊天室，最後匆匆下線，柯震東笑到不行。
直播途中，柯震東衣領太鬆，露出鎖骨及大片肌膚，見到許多粉絲在討論，柯震東喃喃「怎麼愛看鎖骨」，把衣領拉更低，露出左上胸、電影《英雄本色》經典台詞刺青，早早上線盯場的經紀人要他5分鐘後下線，柯震東乾脆把經紀人拉上來直播，並當著老闆和上千名粉絲的面，不停喊：「我要結婚了！」一說完，不回答粉絲問「新娘是誰」就關掉直播。（編輯：楊穎軒）