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出國狂飛13hr想追Netflix！網推「1神劇」好看到停不下來

▲有網友詢問，有哪部Netflix神劇推薦，可以讓他度過13個小時的飛機時光。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友詢問，有哪部Netflix神劇推薦，可以讓他度過13個小時的飛機時光。（示意圖／翻攝自pixabay）

娛樂中心/綜合報導

Netflix影音平台，是許多人的追劇神器，尤其12月更一口氣上架超多超強新作，陪伴影迷度過寒冬。今（12）日一名即將出國的網友，就好奇詢問大家有哪些Netflix的影劇可以推薦，結果眾人一致大推這部神劇，直呼：「好看到停不下來。」

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網路論壇PTT，一名網友以「Netflix最近有啥推薦的神劇？」為標題PO文透露，「最近要出國玩了，要搭飛機13小時，想先下載好離線劇」，包含《石之海》、《第三部分》、《毒梟》、《紙房子》、《今際之國》他都已經下載好，不禁詢問「大家還有推薦的嗎？」

沒想到呼聲最高竟然是《星期三》，紛紛留言「最近就星期三，超級好看」、「星期三，狼妹可愛」、「星期三，阿達一族新作」、「星期三，看完剛好下機」、「星期三，不錯，青少年不宜」、「星期三，好看到停不下來」、「星期三，看到最後一集才知道兇手是誰」、「星期三，每個角色都好愛。」

▲《星期三》成為近期網友最推的神劇。（圖／wednesdaynetflix IG）
▲《星期三》成為近期網友最推的神劇。（圖／wednesdaynetflix IG）
另外，也有人推薦，「問就是初戀」、「財閥家的小兒子 看一個停不下來」、「藍色監獄」、「鏈鋸人」、「初戀+今際第二季」、「真心推，藍調時光跟初戀。」（編輯：詹鎰睿）

改編自美國漫畫《阿達一家》的Netflix影劇《星期三》，其講述著充滿古怪、詭異、負面且冷酷的女孩「星期三阿達」（Wednesday Addams）因為幫弟弟復仇，被迫就讀奈落學院的故事，由於劇情內容充滿黑暗、懸疑、血腥，更以黑色幽默來包裝「種族歧視」的議題，一推出就廣受好評，也讓年僅20歲的演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）迅速走紅。（編輯：詹鎰睿）

▲《星期三》成為近期網友最推的神劇。（圖／wednesdaynetflix IG）
▲《星期三》的主角演員都非常年輕，僅20歲出頭。（圖／翻攝自wednesdaynetflix IG）
▲《星期三》成為近期網友最推的神劇。（圖／Jenna Ortega IG）
▲20歲的年輕演員珍娜奧特嘉，因飾演「星期三」聲名大噪。（圖／翻攝自Jenna Ortega IG）

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