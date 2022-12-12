出國狂飛13hr想追Netflix！網推「1神劇」好看到停不下來
Netflix影音平台，是許多人的追劇神器，尤其12月更一口氣上架超多超強新作，陪伴影迷度過寒冬。今（12）日一名即將出國的網友，就好奇詢問大家有哪些Netflix的影劇可以推薦，結果眾人一致大推這部神劇，直呼：「好看到停不下來。」
娛樂中心/綜合報導
網路論壇PTT，一名網友以「Netflix最近有啥推薦的神劇？」為標題PO文透露，「最近要出國玩了，要搭飛機13小時，想先下載好離線劇」，包含《石之海》、《第三部分》、《毒梟》、《紙房子》、《今際之國》他都已經下載好，不禁詢問「大家還有推薦的嗎？」
沒想到呼聲最高竟然是《星期三》，紛紛留言「最近就星期三，超級好看」、「星期三，狼妹可愛」、「星期三，阿達一族新作」、「星期三，看完剛好下機」、「星期三，不錯，青少年不宜」、「星期三，好看到停不下來」、「星期三，看到最後一集才知道兇手是誰」、「星期三，每個角色都好愛。」
另外，也有人推薦，「問就是初戀」、「財閥家的小兒子 看一個停不下來」、「藍色監獄」、「鏈鋸人」、「初戀+今際第二季」、「真心推，藍調時光跟初戀。」（編輯：詹鎰睿）
改編自美國漫畫《阿達一家》的Netflix影劇《星期三》，其講述著充滿古怪、詭異、負面且冷酷的女孩「星期三阿達」（Wednesday Addams）因為幫弟弟復仇，被迫就讀奈落學院的故事，由於劇情內容充滿黑暗、懸疑、血腥，更以黑色幽默來包裝「種族歧視」的議題，一推出就廣受好評，也讓年僅20歲的演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）迅速走紅。（編輯：詹鎰睿）