微型電動二輪車掛牌修法通過，Kymco力推「大有可微 333優惠方案」，促進銷售成長

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「庶民最愛」的微型電動二輪車擁有低門檻、易上手等優勢，成為外籍移工、菜籃、銀髮、學生族的理想短程移動工具，也是機車行從油轉電、減少轉型陣痛的最佳產品，更是政府積極邁向淨零排放目標中極為關鍵的重要拼圖。光陽領先業界推出「大有可微 333優惠方案」，購買Kymco旗下兩大微型電動二輪車「舞風Mint」與「酷騎Cozy」就可享有最高5,000元優惠；同時，Kymco也全力支持政府法規上路，推出「五大車主服務」，提供既有或準微型電動二輪車車主相關諮詢與掛牌流程服務，除了保障自身權益還能維護騎乘安全，光陽邀全民一齊成為優良用路人，共同為台灣道路安全盡份心力。
柯俊斌執行長正式向政府喊話提供補助 提前達成2030電動機車新售35%目標不能排除「它」！
根據統計，全台微型電動二輪車總保有台數約65萬台、使用中車輛則預估約45萬輛，經濟、實惠、簡單、輕盈等特性讓微型電動二輪車成為市場新寵！而國發會日前公布台灣淨零轉型四大策略、兩大基礎中，提及為減少運輸部門的碳排放，更規劃電動機車新車銷售量於2030年達到35% 的目標。如果依照Kymco執行長柯俊斌所積極倡議，將微型電動二輪車納入電動機車範疇，同時比照電動機車提供相對應的購車補助力道，相信對於微型電動二輪車的銷售力道勢必增強，不僅可提前實踐2030年達新售電動機車35%的目標，更可加速達成2040 年電動機車新車市售佔比 100% 遠程目標。
機車行轉型練兵第一步！ 現在就是光陽油車經銷商轉型電車的最佳時機點
政府推動從油轉電的過程中，Kymco不僅積極參與，也持續以產業代表提出建議，柯俊斌執行長12日更率光陽近50家經銷商，請願政府並呼籲：「從電動機車過往例子得知，要能提升微型電動二輪車的銷量與佔有率，稅賦減免、購車補助、環境法規等影響舉足輕重，如今稅賦減免與環境法規已經就位，Kymco更率先推出購車補助，期望中央與地方政府能接棒推出相關購車補助，增加民眾購車意願，讓民間業者與政府攜手協助機車行轉型，不僅可加速台灣早日邁向機車產業電動化的未來，更可協助機車行更易熟悉電動機車領域、培育專業人才、產業轉型的最佳契機，由機車業者、通路、民眾多方協力，一同戮力達成淨零排放目標！」
「庶民最愛」微型電動二輪車 「大有可微 333優惠方案」購車最高可省5,000元！
以台灣用車環境而論，微型電動二輪車因擁有免考照、免月租、保養容易及簡單輕盈等多項優勢，近年來成長相當迅速，而當由Kymco帶頭推動的微型電動二輪車修法條例實施後，相信更是包含學生、外籍移工、銀髮族與菜籃族等短程騎乘的最佳選擇。
「舞風Mint」擁有優雅歐風外觀造型，並擁有最高80公里續航力、375mm寬敞腳踏空間、14.2公升大容量置物箱、側支架斷電安全系統與雙後避震器等特色；造型前衛酷炫的「酷騎Cozy」，擁有最高100公里續航力，同時提供電池三年保固、全車配備節能省電的LED燈具、USB插座支援手機充電、設有加力按鈕讓爬坡更有力；同時，光陽更是第一家合格取得交通部授權證書的品牌，邀請消費者一起安全上路。
「舞風Mint」與「酷騎Cozy」建議售價同為47,800元，售價皆包含電池與充電器等配備，邀請消費者一騎「免考照，自由騎」、「免月租，無負擔」成市場新寵！為倡議政府能積極將微型電動二輪車納入電動機車範疇、推出購車補助，Kymco也率先推出「大有可微 333優惠方案」，包含3千元購車金、3人揪團每人再折2千元、3台 (含) 公司行號每台再特惠2千元，購車最高優惠5,000元，絕對是當前業界最佳微型電動二輪車的購買優惠！Kymco也期望藉此達到拋磚引玉之效，讓政府一起加入補助購車行列，一起為台灣電動機車普及率而努力！
身為台灣機車產業龍頭，Kymco也成為了全台首家合格取得交通部授權證書的機車品牌，受委託可針對微型電動二輪車進行實車查核審查資格，Kymco也同步推出五大車主服務，敬邀光陽車主回廠掛牌，一同成為優良用路人！
- 光陽成立3,500微型電動二輪車服務處，更有500家以上代銷商提供掛牌諮詢的免費服務。
- 免費提供掛牌所需「出廠證書及領牌登記書」。
- 主動通知光陽車主至監理單位進行實車查核完成掛牌。
- 光陽配合各地監理單位到點服務活動。
- 協助政府推廣2023年底前免收牌照、行照相關優惠。
| Kymco微型電動二輪車 規格表
| 名稱
| Cozy 酷騎
| Mint 舞風
| 型號
| EE10AB
| EA10GB
| 全長
| 1557mm
| 1670mm
| 全寬
| 663mm
| 670mm
| 全高
| 990mm
| 1040mm
| 車色
| NH069FA 消光灰 NH193PA 珍珠白
| RR383MA 銀粉紅 NH349PA 慧星白
| 重量(含電池 )
| 53kg
| 58.8kg
| 馬達出力
| 350W
| 350W
| 電池
| 48V24Ah
| 48V24Ah
| 充電機
| DC53.9V/5A
| 53.9V/5A
| 充電機型號
| DZL300SS01(31800-AED7-900)
或 UY300LP
| –
| 驅動系統
| 直流無刷馬達
| 後輪轂直流無刷馬達
| 煞車系統
| 前後鼓煞
| 前後鼓煞
| 前輪胎/後輪胎
| 80/90-10/80/90-10
| 3.0-10 / 3.0-10 Tubeless
| 爬升角度
| 9°
| 10°（騎乘者75 kg)
| 最高速率
| 25km/hr (公里/小 時)以下
| 25km/hr（公里／小時）以下
| 控制器
| 閉迴路系統/限流保護/扭力回授
| –
| 實驗室續航測試
| 100公里
| 80公里