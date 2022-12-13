耳機＋空氣清淨機是認真的？Dyson Zone明年開賣售價曝光

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Dyson指出，全球超過一半的人口居住於城市，並預計會在 2050年前達到 70%。隨著城市人口增長，交通、工程、運輸相關的基礎建設也將會增加，影響我們的生活環境，並帶來空氣污染和噪音等問題。
Dyson Zone耳機專為應對城市噪音及空氣污染的雙重挑戰而設。提供長達 50 小時的音樂播放，或4小時的空氣淨化及音樂播放，並可在3小時內充電至100%，且具備降噪技術，耳墊設計比傳統耳墊更平坦與耳朵對齊，有助達到最佳的舒適度。
承襲 Dyson在氣流、過濾及馬達技術的專業知識，以及對室內外空氣品質的深入認識。耳機耳罩中的壓縮器通過雙層濾網吸入空氣，並沿著非接觸式的可拆卸面罩將兩股淨化氣流送至佩戴者的口鼻。靜電濾網能捕捉 99% 小至 0.1 微米的微粒污染，而富鉀碳層過濾器能捕捉都市中最常見的酸性有害氣體，例如二氧化氮和二氧化硫。內建傳感器可監測空氣中的二氧化氮，通過專屬App應即時監控空氣品質以及環境噪音。
內置加速器監測，在佩戴面罩的自動模式下，能適當地調整淨化氣流；如檢測到尚未佩戴耳機時則進入待機模式；可拆卸面罩向下傾斜則啟動對話模式，將停止淨化空氣並暫停音樂。目前美國售價為949美元，折合台幣約29100元，逼近3萬元的售價並不算便宜，算是相當考驗市場的一款產品。