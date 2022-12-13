樂觀看待升息、通膨前景！美股道瓊收漲528點

美國新一期消費者物價指數（CPI）即將在當地時間13日公布，美國聯準會（Fed）也將開始議息會議，雖然14日應會宣布再次升息，但因市場普遍預測升息幅度不大，因此美股瀰漫樂觀氣氛，主要指數收盤皆漲。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
週一收盤，道瓊工業指數漲528.58點或1.58%，收34005.04點；標準普爾指數上揚56.18點或1.43%，收3990.56點；那斯達克指數飆升139.12點或1.26%，收11143.74點；費城半導體指數則上漲58.19點或2.14%，收2779.21點。
綜合外媒報導，本週為「超級議息週」，不只美國聯準會，就連英國央行及歐洲央行也將召開議息會議；然而，調查結果顯示，美國消費者對於通膨率的預期下降，11月預計會按月下降0.7個百分點到5.2%，3年期通膨預期則按月下跌0.1個百分點到3%。
有《華爾街日報》的知名財經記者指出，聯準會的抗通膨之戰包括3個階段，第1階段是將利率從零迅速提升到足以停止刺激經濟活動的程度，包含在過去4次會議，每次都將利率提高75個基點；而目前聯準會應屬於第2階段，預計升息幅度將降低；至於第3階段，則是聯準會可能會將利率維持在1個尚未確定的更高水平，直到通膨大幅下降至2%的目標，不排除能在明年春夏達到這一水平。