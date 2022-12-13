強悍之餘帶點柔情 Porsche 911 GT3 With Touring Package試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年稍早曾短暫試駕過992世代的911 GTS，在兼具性能與日常的特性下也終於體會到911車系為何被稱之為Porsche的神主牌，而這次試駕的可是該車系中的頂規性能車款911 GT3 With Touring Package，它帶我給的第一印象除了車色採用低調但不失質感的瑪瑙灰配色，車頭的碳纖維前廂蓋也多了為水箱散熱用的兩組開口，另外與標準的GT3車型相比最明顯的特徵在於取消了那組視覺感極為張狂的巨幅尾翼，另外像是輪圈也採用的是盾型廠徽而非GT3字樣，其餘配件與先前試駕過的911 GTS其實沒有太大差異，如果遠遠看去甚至會覺得這只是輛改得更為低趴且搭載跑車套件的常規911，但在引擎啟動的那一刻便會知道它的來歷並非想像中來的單純。
當引擎啟動時的那聲轟然怒吼，便會知道這輛看似常規911的傢伙並非泛泛之輩，911 GT3搭載的是4.0升水平對臥6缸自然進氣引擎，不僅具備510匹最大馬力及47.9公斤米的扭力峰值，當轉速突破5,000轉後的高亢引擎聲浪簡直是刺激駕駛腎上腺素的催化劑，尖銳高頻的浪聲一五一十的導入車艙完美演繹宛如機械交響樂的熱血篇章，在六速手排變速箱的搭配下駕駛能感受操之在我全權做主的暢快，尤其這款車還配置了換檔補油功能，即便不黯跟趾動作也能透過系統輔助完美呈現，降檔時所傳來的拉轉聲浪亦是刺激感官的一大功臣，雖然已知PDK變速箱的換檔效率已大幅超越手動換檔的速度，但藉由排檔桿換檔的機械動作做為與車輛溝通的媒介，這是愛車人展現浪漫駕馭情懷的一種表徵。
Porsche 911 GT3吸引人之處莫過於那近似賽車般的敏銳底盤動態特性，即使少了大尾翼加持的Touring Package車型也不例外，這部車採用的是前雙A臂後多連桿的設定能兼具操控與舒適的需求，但前面有說到”舒適”是對比更為硬派的GT3 RS相較之下的結論，這套主動可調懸吊在設定上僅提供Sport跟Track兩種模式，畢竟這是輛有著賽車靈魂的性能旗艦跑車，清晰扎實的路感回饋絕對被列在第一要務，當然車尾掛著GT3名號也不負其性能旗艦本質，即便以較高車速在蜿蜒山道上穿梭，宛如軌道車吸附在道路表面的強大抓地力，會讓駕駛不自覺的想探究更高的性能極限，那種感覺像是身體延伸一部份的精準駕馭感，體會過的很難不被這種感受所吸引。
講完這部車的激昂靈魂，車艙配置當然也要有所應對，在配置鋪陳方面與常規911車型的最大差異在於為了盡量降低車重，車頂選了要價23.7萬的碳纖維複合材料車頂之外後座座椅也全面移除，雖然少了那麼點實用性但也凸顯出這款車的與眾不同之處，其餘像是駕駛儀表、中控台與中央鞍座的配置與常規版本並無太大不同，但相信行家看到六速排檔桿與離合器踏板這兩項配備絕對知道這部車非等閒之輩，而試駕車還選了黑色真皮內裝套件及黃色安全帶以凸顯其性能本質，若買家覺得戰鬥性還不夠強烈，亦可加價選購包覆感更強的賽車桶型座椅。
Porsche近幾年在車型設定上越來靈活，為的就是讓更廣泛的消費者能有更多機會接觸到不同面向的產品，像是718車系便導入4缸渦輪動力以降低入手門檻，現在旗艦的911 GT3系列也導入了Touring Package車型，不失為那些想低調卻又想體驗極致性能買家的一個機會，並非每個購買千萬超跑的買家都想要引人注目，有時候開的是一種品味跟自我認同，不隨波逐流追逐那些世俗眼光反而才更受人景仰。
| Porsche 911 GT3 With Touring Package 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,573 / 1,852 / 1,279
| 軸距(mm)
| 2,457
| 車重(kg)
| 1,435
| 引擎型式
| 水平對臥6缸自然進氣
| 排氣量(c.c.)
| 3,996
| 最大馬力(PS/rpm)
| 510 / 8,400
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 47.9 / 6,100
| 0-100 km/h
| 3.9秒
| 變速系統
| 6速手排
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪輪胎尺寸
| 255/35 R20
| 後輪輪胎尺寸
| 315/30 R21
| 售價
| 952萬