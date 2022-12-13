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大風雪襲英國！陸空交通大亂、能源短缺恐加劇

▲英國近日迎來大雪天氣，多地陸空交通受阻。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國近日迎來大雪天氣，多地陸空交通受阻。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國已過週末迎來大風雪，從上週日晚間開始，包含倫敦在內的多個地區都被大雪覆蓋，並導致週一的交通大亂，部分學校停課、航班停飛，也讓英國的冬季能源危機更加凸顯。

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綜合英媒報導，英國國家氣象局向該國部分地區發布了「惡劣天氣」警告，數據顯示，英國在12日凌晨記錄到當地今年的最低溫，蘇格蘭北部的阿伯丁郡（Aberdeenshire）降至攝氏零下15.7度，堪稱10多年來最寒冷的12月。

報導指出，當地時間週二午夜到週四中午，蘇格蘭北部和英格蘭東北部都將持續發布大雪警告。由於天候不佳、道路積雪，英國多條公路都出現堵塞，包含倫敦外環高速公路M25，還有駕駛被迫棄車。

機場方面，至少140架航班被迫延誤或取消；至於地鐵和火車站，週一也出現大排長龍的情況，因為大多數路線不是誤點就是部分關閉，有的路線在進行安全檢查後，甚至建議乘客最好不要出行。

有公路駕駛表示，被困在車裡8個多小時，後來決定棄車躲進附近的酒吧和旅館，業者也向避難者提供熱飲、柴火和床墊。

大雪中也傳來不幸消息，當地時間週日，一群孩童在英格蘭中部、西米德蘭茲郡（West Midlands）的索利哈爾市（Solihull），一處冰湖上玩耍，結果湖面突然破裂，導致孩子們掉進冰冷的湖中，3名分別為8歲、10歲和11歲的男孩搶救後仍不治，另有1名男童情況危急。當局呼籲所有父母，應注意孩童安全，切勿讓孩子在寒冷天候到結冰的湖面玩耍。

這場大雪也加劇了英國人民的擔憂，不確定飆升的能源及日常用品帳單，是否能讓他們熬過這個冬季、是否負擔的起供暖費用，加上英國多個產業陸續罷工，令英國人生活各面更加受到衝擊，也讓即將來臨的耶誕假期蒙上陰影。


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