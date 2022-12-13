觀望美通膨及利率決策 新台幣早盤先貶後升價差僅3分
在市場屏息以待美國11月通膨數據及聯準會（Fed）利率決策出爐之下，新台幣兌美元今（13）日早盤先貶後升，但升貶幅度都有限，目前高低價差僅3分，新台幣在30.702元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國公布最新通膨數據前，美股4大指數收紅，道瓊工業指數大漲528.58點，漲1.58%，收34005.04點；標普500指數揚升56.18點，漲1.43%，收3990.56點；那斯達克指數勁揚139.12點，漲1.26%，收11143.74點；費城半導體指數上漲58.19點，漲2.14%，收2779.21點。台股今日開盤上漲5.27點，加權股價指數以14617.86點開出，並一度來到14658點，但後繼無力盤中一度翻黑，目前上漲10餘點。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元呈現盤整，其中韓元在1306.60兌1美元震盪，日圓兌美元在137.71盤整，人民幣中間價貶值來到6.9746兌1美元，離岸人民幣兌美元在6.991附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.728元、貶值1.4分開出，隨後進一步來到30.73元，之後翻升，一度回探30.7元，但在市場觀望美國通膨數據及利率決策結果之下，新台幣升貶幅度有限，目前高低價差僅3分，新台幣在30.702元震盪整理。