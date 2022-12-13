台北區塊鏈週登場！超過30家廠商參與　千張門票一掃而空

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其中，蔣萬安於致詞時提到，區塊鏈技術的去中心化使人們不受階級因素，所有人皆有機會發揮影響力，且透過區塊鏈技術跨領域在數位金融、教育、娛樂、媒體，甚至是公益上的應用，都能使民眾的生活更便利。
呂正華也表示，區塊鏈技術是未來性的展現，針對傳統產業進入Web3領域，需要把創新的內涵和新IT技術發展結合，搭配IP本身的元素，讓傳統產業能在未來創造更高的價值。
此次活動由Bu Zhi DAO主辦，這是台灣首次以「DAO」組織（去中心自治組織, Decentralized Autonomous Organization）形式發起的最大規模策展，並邀請Google Cloud、Avalanche做為策略合作夥伴，以及台灣區塊鏈者愛好協會為協辦單位支持。
「DAO」是Web3衍生出的去中心化組織，成員透過貢獻自己的時間和資源幫助DAO實現使命，而會員的動力則來自於DAO提供的代幣。
此次由台灣首屆舉辦的台北區塊鏈週第一日，邀請到享譽世界的台灣NFT藝術家Pplpleasr，分享她是如何於疫情期間，在區塊鏈中取得巨大的成功。「 Pplpleasr」（讀法：People pleaser）是Emily Yang在區塊鏈中的身份。
2020年，疫情使她的生活出現巨大轉變，但正好迎來去中心化金融起飛的時刻，她一邊進行加密貨幣的投資，一邊幫社群友人創作動畫作品，由於她的作品風格鮮明且夢幻，引起區塊鏈社群的關注，讓許多公司爭相邀約合作。
Pplpleasr推出的去中心化影音平台「Shibuya (澀谷)」，就如同區塊鏈社群上的YouTube。若觀眾對平台上的影片有興趣，便能直接投入加密貨幣買下影片的部分擁有權，等同於一間公司的股份。影片創作者因此能夠直接受惠，觀眾也同時成為該影片的投資人，並能直接參與創作過程。
而澀谷也於8日宣布獲得由a16z、Variant Fund領投690萬美元融資，其他投資者包含：阿里巴巴共同創辦人蔡崇信、NBA球星Kevin Durant、美國名媛Paris Hilton和Aave 創辦人Stani Kulechov，估值達5千萬美元。
Pplpleasr也提到，「未來是群體共同擁有的，作為一個由具有相同志向者組成的共同群體，我們擁有多樣且廣泛的能力可以為一個共同的目標而努力。」