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下一代Honda Civic Type R將轉電動

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

隨著休旅車熱賣與轉型電動化，部分品牌則取消性能掀背車等性能車型，好在日前Volkswagen表示將會帶著GTI與R招牌進入電動時代，而近日Honda也表示不會放棄Civic Type R，只不過會因應趨勢進行轉型。

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由於休旅車市場不斷成長，加上動力系統也要朝電動化轉型，因此部分品牌就取消旗下性能車，關於這部分日前Volkswagen則表示Golf GTI是Volkswagen另一招牌，因此未來會讓GTI與R性能招牌進入電動時代，而近日Honda也對於性能車型未來表達想法。

關於電動化近日Honda表達未來Civic Type R的規劃。
關於電動化近日Honda表達未來Civic Type R的規劃。
如同Golf GTI，象徵Honda另一品牌的就是Civic Type R，其所搭載的動力和底盤調校，讓Civic Type R在紐柏林與鈴鹿等賽道創最速紀錄，今年中Honda也帶來全新一代Civic Type R，雖同樣搭載2.0升渦輪引擎與六速手排，但經過調校後則擁有330hp最大馬力，並於鈴鹿賽道在創新紀錄。但你我都知道內燃機時代已進入尾聲，為因應趨勢Honda也將投入資源研發電動系統，計畫2030年前要推出30款電動車。至於Civic Type R，Honda表示碳中和不沒必要只關注於動力系統，透過周邊與製程還是有可能達到環保，但就現階段而言則很難實現，不過未來還是會持續保留Civic Type R車型，這對於Honda來說只是一個新的挑戰，也因如此之後Civic Type R有可能會導入電能系統，但並不會影響Civic Type R的特性，因為造就Civic Type R性能與樂趣，從來不單只是引擎動力而已。

Civic Type R出色的動力與底盤調校，在紐柏林與鈴鹿等賽道創最速紀錄。
Civic Type R出色的動力與底盤調校，在紐柏林與鈴鹿等賽道創最速紀錄。
新一代Civic Type R動力提升至330hp。
新一代Civic Type R動力提升至330hp。
下一代Civic Type R將會導入電能系統，但依舊會提供車迷期待的操駕樂趣。
下一代Civic Type R將會導入電能系統，但依舊會提供車迷期待的操駕樂趣。

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