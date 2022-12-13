金球獎入圍名單　《媽的多重宇宙》楊紫瓊影后呼聲高

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美國科幻電影《媽的多重宇宙》獲得6項提名：關家永（Dan Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）入圍「最佳導演」、楊紫瓊音樂喜劇類「最佳女主角」、關繼威「最佳男配角」、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）「最佳女配角」以及音樂或喜劇類「最佳影片」、「最佳劇本」，緊追在《伊尼舍林的女妖》之後；現年60歲的女主角楊紫瓊，首度入圍金球獎影后，楊紫瓊在片中演技精湛深獲好評。
劇情類最佳影片
- 《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）
- 《貓王艾維斯》（Elvis）
- 《法貝爾曼》（The Fabelmans）
- 《塔爾》（Tár）
- 《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）
- 《巴比倫》（Babylon）
- 《伊尼捨林的女妖》（The Banshees of Inisherin）
- 《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）
- 《鋒迴路轉：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）
- 《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）
- 《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）／德國
- 《阿根廷1985》（Argentina, 1985，暫譯）／阿根廷
- 《親密》（Close，暫譯）／比利時
- 《分手的決心》（Decision To Leave）／韓國
- 《雙雄起義》（RRR）／印度
- 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）／《阿凡達：水之道》
- 關家永（Dan Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）／《媽的多重宇宙》
- 巴茲魯曼（Baz Luhrmann）／《貓王艾維斯》
- 馬丁麥多納（Martin McDonagh）／《伊尼捨林的女妖》
- 史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）／《法貝爾曼》
- 奧斯汀巴特勒（Austin Butler）／《貓王艾維斯》
- 布蘭登費雪（Brendan Fraser）／《鯨》（The Whale）
- 休傑克曼（Hugh Jackman）／《愛·子》（The Son）
- 比爾奈伊（Bill Nighy）／《倫敦生之慾》（Living，暫譯）
- 傑瑞米波普（Jeremy Pope）／《檢驗任務》（The Inspection，暫譯）
- 凱特布蘭琪（Cate Blanchett）／「TÁR塔爾」
- 奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／「光影帝國」（Empire Of Light）
- 薇拉戴維絲（Viola Davis）／「女王」（The Woman King）
- 安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）／「金髮夢露」（Blonde）
- 蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）／「法貝爾曼」
- 迪亞哥卡爾瓦（Diego Calva）／「巴比倫」
- 丹尼爾克雷格（Daniel Craig）／「鋒迴路轉：抽絲剝繭」
- 亞當崔佛（Adam Driver）／「白噪音」（White Noise）
- 柯林法洛（Colin Farrell）／「伊尼舍林的女妖」
- 雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）／「五星饗魘」（The Menu）
- 蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville）／「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs. Harris Goes to Paris）
- 瑪格羅比（Margot Robbie）／「巴比倫」
- 安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）／「五星饗魘」
- 艾瑪湯普遜（Emma Thompson）／「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande，暫譯）
- 楊紫瓊／「媽的多重宇宙」
- 布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）／「伊尼舍林的女妖」
- 貝瑞柯根（Barry Keoghan）／「伊尼舍林的女妖」
- 布萊德彼特（Brad Pitt）／「巴比倫」
- 關繼威／「媽的多重宇宙」
- 艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）／「死亡天使」（The Good Nurse）
- 安琪拉貝瑟（Angela Bassett）／「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）
- 凱莉肯頓（Kerry Condon）／「伊尼舍林的女妖」
- 潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）／「媽的多重宇宙」
- 多莉德萊昂（Dolly de Leon）／「瘋狂富作用」
- 凱莉墨里根（Carey Mulligan）／「她有話要說」（She Said）
- 《塔爾》（Tár）
- 《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）
- 《伊尼捨林的女妖》（The Banshees of Inisherin）
- 《Women Talking》
- 《法貝爾曼》（The Fabelmans）
- 《伊尼捨林的女妖》（The Banshees of Inisherin）
- 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》（Guillermo del Toro's Pinocchio）
- 《Women Talking》
- 《巴比倫》（Babylon）
- 《法貝爾曼》（The Fabelmans）
- 《Carolina》／《沼澤謀殺案》
- 《Ciao Papa》／《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
- 《Hold My Hand》／《捍衛戰士：獨行俠》
- 《Lift Me Up》／《黑豹2：瓦干達萬歲》
- 《Naatu Naatu》／《RRR 雙雄起義》
- 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》（Guillermo del Toro's Pinocchio）
- 《犬王》（Inu-Oh）
- 《迷你網紅實貝秀》（Marcel the Shell with Shoes On）
- 《鞋貓劍客2》（PUSS IN BOOTS THE LAST WISH）
- 《青春養成記》（Turning Red）