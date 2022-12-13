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金球獎入圍名單　《媽的多重宇宙》楊紫瓊影后呼聲高

▲楊紫瓊（中）新作《媽的多重宇宙》是2022金馬奇幻影展開幕片。（圖／金馬執委會提供）
▲楊紫瓊（中）新作《媽的多重宇宙》是2022金馬奇幻影展開幕片。（圖／金馬執委會提供）

記者黃雅琪/綜合報導

第80屆金球獎入圍名單於12日揭曉，愛爾蘭黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），獲得8項提名來勢洶洶；楊紫瓊、關繼威演出的美國科幻電影《媽的多重宇宙》榮獲6項提名，其中馬來西亞華裔國際影星楊紫瓊，成為呼聲最高的影后人選。

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▲楊紫瓊在《媽的多重宇宙》再扮俞秀蓮。（圖／台北双喜電影提供）
▲楊紫瓊在《媽的多重宇宙》再扮俞秀蓮。（圖／台北双喜電影提供）
第80屆金球獎，12日晚間在美國加利福尼亞州比佛利山莊的貝弗利希爾頓酒店，公佈入圍名單。由探照燈影業（Searchlight Pictures）製作，愛爾蘭、英國和美國合拍的黑色悲喜劇電影《伊尼舍林的女妖》，獲得8大獎項提名：柯林法洛（Colin Farrell）入圍音樂喜劇類「最佳男主角」、馬丁麥多納（Martin McDonagh）入圍「最佳導演」、音樂或喜劇類「最佳影片」、布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）與貝瑞柯根（Barry Keoghan）入圍「最佳男配角」、凱莉肯頓（Kerry Condon）入圍「最佳女配角」以及「最佳劇本」、「最佳原創配樂」。

▲《伊尼舍林的女妖》獲得第80屆金球獎8項提名。（圖／金馬執委會提供）
▲《伊尼舍林的女妖》獲得第80屆金球獎8項提名。（圖／金馬執委會提供）
美國科幻電影《媽的多重宇宙》獲得6項提名：關家永（Dan Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）入圍「最佳導演」、楊紫瓊音樂喜劇類「最佳女主角」、關繼威「最佳男配角」、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）「最佳女配角」以及音樂或喜劇類「最佳影片」、「最佳劇本」，緊追在《伊尼舍林的女妖》之後；現年60歲的女主角楊紫瓊，首度入圍金球獎影后，楊紫瓊在片中演技精湛深獲好評。


劇情類最佳影片

  • 《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）
  • 《貓王艾維斯》（Elvis）
  • 《法貝爾曼》（The Fabelmans）
  • 《塔爾》（Tár）
  • 《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）
音樂或喜劇類最佳影片

  • 《巴比倫》（Babylon）
  • 《伊尼捨林的女妖》（The Banshees of Inisherin）
  • 《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）
  • 《鋒迴路轉：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）
  • 《瘋狂富作用》（Triangle of Sadness）
最佳外語片

  • 《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）／德國
  • 《阿根廷1985》（Argentina, 1985，暫譯）／阿根廷
  • 《親密》（Close，暫譯）／比利時
  • 《分手的決心》（Decision To Leave）／韓國
  • 《雙雄起義》（RRR）／印度
最佳導演

  • 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）／《阿凡達：水之道》
  • 關家永（Dan Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）／《媽的多重宇宙》
  • 巴茲魯曼（Baz Luhrmann）／《貓王艾維斯》
  • 馬丁麥多納（Martin McDonagh）／《伊尼捨林的女妖》
  • 史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）／《法貝爾曼》
劇情類最佳男主角

  • 奧斯汀巴特勒（Austin Butler）／《貓王艾維斯》
  • 布蘭登費雪（Brendan Fraser）／《鯨》（The Whale）
  • 休傑克曼（Hugh Jackman）／《愛·子》（The Son）
  • 比爾奈伊（Bill Nighy）／《倫敦生之慾》（Living，暫譯）
  • 傑瑞米波普（Jeremy Pope）／《檢驗任務》（The Inspection，暫譯）
劇情類最佳女主角

  • 凱特布蘭琪（Cate Blanchett）／「TÁR塔爾」
  • 奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／「光影帝國」（Empire Of Light）
  • 薇拉戴維絲（Viola Davis）／「女王」（The Woman King）
  • 安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）／「金髮夢露」（Blonde）
  • 蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）／「法貝爾曼」
音樂喜劇類最佳男主角

  • 迪亞哥卡爾瓦（Diego Calva）／「巴比倫」
  • 丹尼爾克雷格（Daniel Craig）／「鋒迴路轉：抽絲剝繭」
  • 亞當崔佛（Adam Driver）／「白噪音」（White Noise）
  • 柯林法洛（Colin Farrell）／「伊尼舍林的女妖」
  • 雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）／「五星饗魘」（The Menu）
音樂喜劇類最佳女主角

  • 蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville）／「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs. Harris Goes to Paris）
  • 瑪格羅比（Margot Robbie）／「巴比倫」
  • 安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）／「五星饗魘」
  • 艾瑪湯普遜（Emma Thompson）／「祝你好運，里奧格蘭德」（Good Luck To You, Leo Grande，暫譯）
  • 楊紫瓊／「媽的多重宇宙」
最佳男配角

  • 布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）／「伊尼舍林的女妖」
  • 貝瑞柯根（Barry Keoghan）／「伊尼舍林的女妖」
  • 布萊德彼特（Brad Pitt）／「巴比倫」
  • 關繼威／「媽的多重宇宙」
  • 艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）／「死亡天使」（The Good Nurse）
最佳女配角

  • 安琪拉貝瑟（Angela Bassett）／「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）
  • 凱莉肯頓（Kerry Condon）／「伊尼舍林的女妖」
  • 潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）／「媽的多重宇宙」
  • 多莉德萊昂（Dolly de Leon）／「瘋狂富作用」
  • 凱莉墨里根（Carey Mulligan）／「她有話要說」（She Said）
最佳劇本

  • 《塔爾》（Tár）
  • 《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）
  • 《伊尼捨林的女妖》（The Banshees of Inisherin）
  • 《Women Talking》
  • 《法貝爾曼》（The Fabelmans）
最佳原創音樂

  • 《伊尼捨林的女妖》（The Banshees of Inisherin）
  • 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》（Guillermo del Toro's Pinocchio）
  • 《Women Talking》
  • 《巴比倫》（Babylon）
  • 《法貝爾曼》（The Fabelmans）
最佳原創歌曲

  • 《Carolina》／《沼澤謀殺案》
  • 《Ciao Papa》／《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
  • 《Hold My Hand》／《捍衛戰士：獨行俠》
  • 《Lift Me Up》／《黑豹2：瓦干達萬歲》
  • 《Naatu Naatu》／《RRR 雙雄起義》
最佳動畫片

  • 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》（Guillermo del Toro's Pinocchio）
  • 《犬王》（Inu-Oh）
  • 《迷你網紅實貝秀》（Marcel the Shell with Shoes On）
  • 《鞋貓劍客2》（PUSS IN BOOTS THE LAST WISH）
  • 《青春養成記》（Turning Red）

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