回應高虹安借將　盧秀燕：不分顏色樂意分享人才

民眾黨新竹市長當選人高虹安昨透露，有意延攬台中市府事務官，另有媒體報導，指台中市捷運董事長林志盈，有望回鍋擔任悠遊卡公司擔任董事長。台中市長盧秀燕今表示，為了台灣共好，無論什麼顏色縣市和政黨，她都樂意分享人才，但直轄市首長職等高，到其他縣市的意願低，二、三級主管的商調正進行中，她尊重其他縣市的發佈權。
記者顏幸如／台中報導
高虹安昨表示正在接洽延攬台北、台中市府的事務官，到新竹市政府擔任局處首長，台中市部份由其他人推薦，並非盧秀燕；另有媒體報導，國民黨台北市長當選人蔣萬安打算找台中捷運董事長林志盈，擔任台北悠遊卡公司董事長。林志盈曾任悠遊卡公司總經理，昨表示蔣團隊沒與他本人接觸，看到新聞報導嚇一跳，但「看首長意願」，自己態度是隨緣。
面對外界借將動作頻頻，台中市長盧秀燕今（13）日受訪時表示，各縣市都在籌組小內閣，為了台灣共好，只要是好的人才，無論什麼顏色和政黨，自己都樂於分享。
盧秀燕話鋒一轉，強調「但是在實務上」直轄市首長職等比較高，其他縣市來借將，一級主管本身的意願不高，至於「二三線人才的商調與拜託是有的，正在進行當中」，間接證實中市府將有主管到新竹市服務。她表示，人事調動尊重其他縣市，以其他縣市發佈為準。