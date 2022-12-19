TWG Tea聖誕茗茶套餐 限定茶香馬卡龍、木柴蛋糕必吃
滿心喜悅又溫馨的聖誕節，最適合和心愛的家人朋友或另一半共享美食，TWG Tea年末冬季推出全新茶款「永恆聖誕茗茶」、以及年度限定的「2022 聖誕茗茶套餐」，每年必吃的茶香馬卡龍和華麗的木柴蛋糕、法式香草帕菲等甜點更是不可錯過！寵愛鐵粉的全新MyTWG「尊榮禮遇會員系統」，更是全球僅次於新加坡及杜拜，正式在台灣上線囉。
記者蕭涵云/台北報導
每年聖誕節TWG Tea都會推出備受期待的「聖誕茗茶套餐」，套餐內容包括每日湯品、茶香麵包、節慶特別主餐、主廚創作甜點與一壺佐餐茗茶。2022主餐推薦牛排及鮭魚，特選經典法菜「羅西尼菲力牛排佐香煎鴨肝」，為軟嫩的牛排淋上主廚特製皇家阿里山茶香松露醬汁，搭配法國金山起士薯餅及冬季時蔬，品嚐牛排時記得與腴滑鴨肝一起入口，更凸顯馥郁醇厚的美味。「午夜時光之茶炙烤挪威鮭魚」將鮮嫩挪威鮭魚融合午夜時光之茶，採低溫油封作法再炙烤出香氣，附上綴覆鮭魚卵的蛤蜊風味香料飯，再搭配羽衣甘藍、絲絨西芹根與紫蘇油，吃得到清香海味。
TWG Tea今年的限定茗茶，則以冬季辛香料搭配綠茶打造限量「永恆聖誕茗茶Forever Noel Tea」，在綠茶基底中融入洛神花、蘋果、葡萄乾、肉桂、丁香花蕾及橙皮，柔和芬芳，暖香四溢。最受期待的「聖誕限定茶香馬卡龍」，採銀月綠茶佐白巧克力與杏桃甘納許手工製作，再點綴上金澤般的可可脆片，是甜點控每年不能錯過的美味。
每年必吃的聖誕茶香木柴蛋糕，除了人氣巧克力、今年首度嘗試藍莓口味，「乘風高翔佐藍莓乳酪－聖誕木柴蛋糕」以乘風高翔茶的醇香奶油脆餅為基底，層次堆叠上輕盈的香草乳酪、與馬斯卡邦慕斯，再點綴酸甜鮮美的藍莓凝凍並撒上金箔，是茶香與果香相得益彰的傑出之作。「紳士伯爵佐巧克力黑森林－迷你聖誕木柴蛋糕」在鬆軟的巧克力海綿蛋糕上，搭配細膩的巧克力慕斯與酸甜櫻桃醬，並融入以細閃金箔及香甜酒漬櫻桃點綴的紳士伯爵茶馬斯卡邦香緹，絕對會是巧克力控的心頭好。
今年還跟上日本甜點界風潮，特別打造「經典法式香草帕菲」，以法式香草帕菲佐香橙雪酪搭配檸檬木紅茶脆片，擺設出有如戴帽雪人的可愛造型，搭配有如聖誕花圈般鮮豔的新鮮柑橘水果及香料柑橘冷湯，難得的清甜果香，爽口不膩。
TWG Tea 2022聖誕節慶系列，已於TWG Tea全台精品門市、momo品牌旗艦館、LINE禮物品牌旗艦館限定上市。而官方全新的「MyTWG」尊榮禮遇會員系統，目前更是全球僅次於新加坡及杜拜，正式在台灣上線，未來將拓展至更多地區，會員消費滿額即可獲邀成為「MyTWG」會員，享有獨家專屬禮遇及特邀活動。
另外，侯布雄法式茶點沙龍主廚Rémy Gaulé也打造全新2022耶誕蛋糕，由可愛枴杖糖、耶誕鈴噹及小蘑菇發想的「耶誕糖樹幹蛋糕」、「榛果樹幹蛋糕」等4款限定蛋糕。還24小時醃製桂丁雞烘烤應景的「法式烤雞佐碳烤蔬菜」大餐，鮮嫩雞肉搭配清爽時蔬，適合歡樂聚餐，提醒所有商品需7日前預訂。