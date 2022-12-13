低溫來襲保育員心好累！動物園保暖攻略曝：猩猩愛麻布袋
臺灣北部天氣變化較南部明顯，近日隨著氣溫的驟降，也宣告冬季正式來臨。臺北市立動物園匯聚了來自熱帶、溫帶、寒帶等不同氣候帶的物種，如何維持動物們舒適的居住環境，也是照養團隊需要解決的一大難題。
編輯中心/綜合報導
大型動物如非洲象、長頸鹿等等，在天氣轉涼時，保育員會開放戶外活動場連接室內欄舍的通道，讓牠們自由選擇出入室內外，如果覺得外頭天氣太冷，可以回到設有「暖氣」的室內避寒。其他草食的牛科、白犀牛等動物，除了照養環境內植被較茂密、動物們可以自行遮風避雨外，保育員也會額外在地面鋪上厚厚的「乾草」提供保暖。而大型貓科動物如非洲獅、孟加拉虎，由於自帶厚厚的毛皮，且戶外活動場同樣設有樹木、岩壁防風，保育員僅需要調整「冬季食譜」，增加食物量，提供大貓們儲備足夠的脂肪過冬即可。
對於手腳靈活的靈長類動物，動物園的照養環境裡同樣設計了多處樹洞和仿岩提供遮風避雨，天冷時保育員還會額外提供「麻布袋」，聰明的紅毛猩猩會將麻布袋披在身上，就像穿上一層保暖外套，之所以不提供棉毛製品，是因為棉毛纖維容易沾附在動物身上，可能導致誤食而不利健康，另外天冷時保育員甚至會特別熬煮暖呼呼的「薑茶」，讓動物們能夠從內暖到外。
當然，最簡單有效的方法，其實就是在戶外活動場，暗藏多處「地熱」及「暖風口」，動物們會自行循著熱源找到最舒適的地方休息，又或者直接回到室內「放寒假」。遊客如果在戶外沒找著動物，別灰心，可以趁此機會走訪兩棲爬蟲館，由於兩爬動物必須依靠外界溫度來調節體溫，因此照養上特別注重溫度的調控，各種照燈、熱能、紫外線設備齊全，不論室外降溫幾度，爬蟲動物的生態箱都會維持在攝氏25度上下。
冬季天氣冷颼颼，動物園內的動物們也變得懶洋洋，不過顯然「溫帶區」的動物們可不這麼想，遊客平時難見的小貓熊、北美灰狼等，到了冬天可說是越冷越活躍，同樣喜歡低溫的還有大貓熊，涼涼的天氣正適合出戶外玩耍，在沒下雨的日子，遊客都有高機率在戶外活動場找到牠們。地球四季循環、生生不息，冬季的動物園別有一番風味，歡迎民眾前來體驗。（編輯：李惠婷）