比初戀還甜！校花賈永婕高中合影帥學長 10年後成喜帖照
Netflix影集《初戀First Love》講述一段相隔20年的追愛故事，甜蜜青澀的高中戀愛，喚醒許多人心中的往日回憶，連「防疫女神」賈永婕也深受感動，哭到鼻子紅通通，被老公王兆杰拍下醜照分享，氣得她放話要老公「小心點」。其實，她和老公也是高中結緣，賈永婕（12）日曬出兩人高中合影嫩照，沒想到後來成了喜帖照，感性地說「這張合照越看越珍貴！因為青春啊……還有奇妙的命運」。
記者江芷稜/綜合報導
賈永婕與王兆杰就讀辭修高中，是相差一屆的學長、學妹，當初是校花的她桃花緣極佳，每次合影都有男生大排長龍，雖然關係並不熟稔，兩人在老公的畢業典禮時仍拍了合照，由於賈永婕高人一等，王兆杰還刻意站在高一層的階梯，留下這張紀念性照片，沒想到10年後再度重逢戀愛，閃婚時突然想到這張照片，順勢讓它成為最具意義的喜帖照。
賈永婕曬恩愛，曝光自己和老公的對話，打趣說王兆杰是「求生王」，儘管她自稱是許多人的初戀，但老公堅稱自己最早認識她，還用撒嬌音說「不管啦」，然後傳了高中合影給她看，她嬌羞地說：「當時我只是禮貌性的合照，笑容都快要僵了，誰知道是喜帖照。」
老公雖不是初戀，賈永婕仍甜滋滋地說，「我們的初吻10年後在這個樓梯口，這張合照越看越珍貴！因為青春啊⋯⋯還有奇妙的命運」，超級放閃的合影讓粉絲羨慕不已，直說「比初戀還動人」、「好甜啊，真正的青梅竹馬」、「我感動了！王董對愛情的執著！」、「期待妳們的故事拍成電視劇」。