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台灣CEO逾8成對景氣有信心　但7成憂地緣政治增資安風險

▲安侯建業聯合會計師事務所發表「2022台灣CEO前瞻大調查」結果，發現影響台灣企業有5大風險，其中「監管法規風險」由去年第六名躍升為今年台灣CEO第一大風險。(圖／NOWnews資料照片)
▲安侯建業聯合會計師事務所發表「2022台灣CEO前瞻大調查」結果，發現影響台灣企業有5大風險，其中「監管法規風險」由去年第六名躍升為今年台灣CEO第一大風險。(圖／NOWnews資料照片)

記者顏真真／台北報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今(13)日發表「2022台灣CEO前瞻大調查」結果，發現影響台灣企業有5大風險，包括監管法規風險(22%)、環境氣候變遷(18%)、新興/顛覆性科技風險(16%)、數位網路安全(12%)、屬地主義風險(8%)，其中「監管法規風險」由去年第六名躍升為今年台灣CEO第一大風險(22%)，也有高達7成以上擔憂地緣政治升溫，將加劇企業資安攻擊的風險。不過，82%台灣CEO對未來3年「國家景氣發展」仍具有信心，7成認為應該要盡快回到疫情前的辦公常態，也有34%台灣CEO認為企業部署製造基地多元化，打造韌性供應鏈。

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這項調查共訪問了台灣具影響力的50位企業CEO，提供未來3年企業與經濟成長前景的深入報告及因地緣政治與全球監管法規目前對其企業未來的影響。所有受訪者皆於年營收超過5億美元的公司任職，調查於2022年7月至8月之間舉行，受訪者分別來11個主要產業類別包括資產管理、汽車、銀行、消費與零售、能源、基礎建設、保險、生命科學、製造、科技、通訊與電信。

雖然過去2年，企業經歷了疫後復甦、供應鏈重組、人才短缺等風險，2022年因應國際間的動盪，企業在地緣政治的不穩定中仍緩步成長，但調查結果發現，影響台灣企業的5大風險中「監管法規風險」由去年第六名(8%)躍升為今年台灣CEO第一大風險(22%)，安侯建業主席陳俊光認為，近年來，為因應地緣政治與企業發展，全球各國的監管法規力道不斷增強，ESG永續經營與淨零排碳規範、美國晶片法案、ISO資訊安全認證、國際金融財稅法遵、新興科技的相關法規等，皆使企業在國內外的營運風險逐漸提高，成為企業聲譽與財務上的隱憂。

值得一提的是，過去幾年，因中美貿易戰、脫歐等議題，屬地主義風險不時影響著台灣企業的布局策略，而今年因俄烏戰爭及美國晶片法案等，地緣政治議題再次引發關注，也被CEO們視為第5大風險。陳俊光指出，疫情的衝擊，過去供應鏈的變動與重組使企業承受重大壓力，近期國際地緣政治緊張局勢與中國面對疫情的清零政策，一再衝擊生產與勞動力市場，CEO皆認為該企業未來3年將採取製造地點多元化為首要策略，擬在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點。當生產基地更貼近市場時，除了可以縮短物流時間與成本、減少碳排放，並分散供應鏈風險。

不過，調查結果也指出，面對未來3年的信心程度，超過8成的台灣CEO在「國家景氣發展(82%)」與「所屬企業前景(86%)」上都具有信心，與全球及亞太區的程度相近。安侯建業執行長吳麟認為，雖台灣企業走出疫情的陰霾進入新常態，在營運策略上也已轉變思維創造新興服務，但CEO仍有所憂慮，除了防疫疲勞後所留下的不確定性之外，包括利率上升、通貨膨脹與可預期的衰退的經濟因素等，都將成為企業的挑戰。

展望2023年，吳麟也提到，儘管全球經濟除延續2022年下半年疲弱態勢，各項預測與企業調查也顯示未來面臨經濟衰退是可預期的，但仍有32%台灣CEO認為此次全球的衰退是溫和短暫的，但80%的台灣CEO也認同，經濟衰退將可能讓未來3年企業的成長預期全然翻盤。台灣站全球供應鏈的關鍵位置上，再加上持續面臨地緣政治風險 (包括俄烏戰爭、中國封城、中美貿易等)、全球金融波動、氣候永續等影響，經貿表現的預期也隨著全球狀態而不斷浮動。

台灣(34%)與亞太區(36%)CEO皆認為該企業未來3年將採取製造地點多元化為首要策略，擬在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點。當生產基地更貼近市場時，除了可以縮短物流時間與成本、減少碳排放，並分散供應鏈風險。此外，全球(27%)、亞太區(28%)與台灣(30%)CEO表示該企業未來將對不同層級的供應商採取更嚴謹的監管措施，以緩減供應鏈危機。

此外，雖然有84%的台灣CEO對於其數位網路安全準備度頗具信心，高於全球(56%)與亞太區(71%)的平均數據，但也有高達76%的台灣CEO擔憂地緣政治升溫，將加劇企業資安攻擊的風險，與全球(73%)與亞太區(70%)CEO數據相當。安侯數位智能風險顧問(股)公司董事總經理謝昀澤認為，這顯示現今地緣政治的風險數位資訊戰中，數位網路安全已提升至國家層級，面對地緣政治風險，讓企業、公部門與大型基礎建設重新檢視曝險狀態，全面性審視目前網路防禦現況並加強防護、重視資安人力警訊，並進一步導入並驗證資安國際標準。

不過，因應疫情歷經2年多的混合與遠距辦公模式之後，多數CEO認為這樣的新常態對於企業產生正向的影響，包括增進員工的合作創新能力、提高企業對於數位科技工具的投資、擴大人才的招募、提升工作效率等。調查結果顯示，超過6成的全球(65%)及亞太區(62%)CEO表示將陸續啟動重返辦公室計畫，7成的台灣CEO也認為應該要盡快回到疫情前的辦公常態。

也有高達8成台灣CEO認為企業要繼續執行數位轉型必須先解決眼前的數位疲勞的問題，而全球(72%)、亞太區(65%)的CEO亦同意此觀點。同時，有78%的台灣CEO表示，所屬企業正積極的建構數位投資藍圖，以確保能夠領先業界，也期望能透過多方整合，貫徹企業全面性數位轉型。

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