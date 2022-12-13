台灣CEO逾8成對景氣有信心　但7成憂地緣政治增資安風險

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雖然過去2年，企業經歷了疫後復甦、供應鏈重組、人才短缺等風險，2022年因應國際間的動盪，企業在地緣政治的不穩定中仍緩步成長，但調查結果發現，影響台灣企業的5大風險中「監管法規風險」由去年第六名(8%)躍升為今年台灣CEO第一大風險(22%)，安侯建業主席陳俊光認為，近年來，為因應地緣政治與企業發展，全球各國的監管法規力道不斷增強，ESG永續經營與淨零排碳規範、美國晶片法案、ISO資訊安全認證、國際金融財稅法遵、新興科技的相關法規等，皆使企業在國內外的營運風險逐漸提高，成為企業聲譽與財務上的隱憂。
值得一提的是，過去幾年，因中美貿易戰、脫歐等議題，屬地主義風險不時影響著台灣企業的布局策略，而今年因俄烏戰爭及美國晶片法案等，地緣政治議題再次引發關注，也被CEO們視為第5大風險。陳俊光指出，疫情的衝擊，過去供應鏈的變動與重組使企業承受重大壓力，近期國際地緣政治緊張局勢與中國面對疫情的清零政策，一再衝擊生產與勞動力市場，CEO皆認為該企業未來3年將採取製造地點多元化為首要策略，擬在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點。當生產基地更貼近市場時，除了可以縮短物流時間與成本、減少碳排放，並分散供應鏈風險。
不過，調查結果也指出，面對未來3年的信心程度，超過8成的台灣CEO在「國家景氣發展(82%)」與「所屬企業前景(86%)」上都具有信心，與全球及亞太區的程度相近。安侯建業執行長吳麟認為，雖台灣企業走出疫情的陰霾進入新常態，在營運策略上也已轉變思維創造新興服務，但CEO仍有所憂慮，除了防疫疲勞後所留下的不確定性之外，包括利率上升、通貨膨脹與可預期的衰退的經濟因素等，都將成為企業的挑戰。
展望2023年，吳麟也提到，儘管全球經濟除延續2022年下半年疲弱態勢，各項預測與企業調查也顯示未來面臨經濟衰退是可預期的，但仍有32%台灣CEO認為此次全球的衰退是溫和短暫的，但80%的台灣CEO也認同，經濟衰退將可能讓未來3年企業的成長預期全然翻盤。台灣站全球供應鏈的關鍵位置上，再加上持續面臨地緣政治風險 (包括俄烏戰爭、中國封城、中美貿易等)、全球金融波動、氣候永續等影響，經貿表現的預期也隨著全球狀態而不斷浮動。
台灣(34%)與亞太區(36%)CEO皆認為該企業未來3年將採取製造地點多元化為首要策略，擬在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點。當生產基地更貼近市場時，除了可以縮短物流時間與成本、減少碳排放，並分散供應鏈風險。此外，全球(27%)、亞太區(28%)與台灣(30%)CEO表示該企業未來將對不同層級的供應商採取更嚴謹的監管措施，以緩減供應鏈危機。
此外，雖然有84%的台灣CEO對於其數位網路安全準備度頗具信心，高於全球(56%)與亞太區(71%)的平均數據，但也有高達76%的台灣CEO擔憂地緣政治升溫，將加劇企業資安攻擊的風險，與全球(73%)與亞太區(70%)CEO數據相當。安侯數位智能風險顧問(股)公司董事總經理謝昀澤認為，這顯示現今地緣政治的風險數位資訊戰中，數位網路安全已提升至國家層級，面對地緣政治風險，讓企業、公部門與大型基礎建設重新檢視曝險狀態，全面性審視目前網路防禦現況並加強防護、重視資安人力警訊，並進一步導入並驗證資安國際標準。
不過，因應疫情歷經2年多的混合與遠距辦公模式之後，多數CEO認為這樣的新常態對於企業產生正向的影響，包括增進員工的合作創新能力、提高企業對於數位科技工具的投資、擴大人才的招募、提升工作效率等。調查結果顯示，超過6成的全球(65%)及亞太區(62%)CEO表示將陸續啟動重返辦公室計畫，7成的台灣CEO也認為應該要盡快回到疫情前的辦公常態。
也有高達8成台灣CEO認為企業要繼續執行數位轉型必須先解決眼前的數位疲勞的問題，而全球(72%)、亞太區(65%)的CEO亦同意此觀點。同時，有78%的台灣CEO表示，所屬企業正積極的建構數位投資藍圖，以確保能夠領先業界，也期望能透過多方整合，貫徹企業全面性數位轉型。