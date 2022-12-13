打臉自家人？吳怡農稱「票投國民黨、台灣變香港」沒意義
台北市中山、北松山立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今（13）日舉行政見發表會，針對國防議題提出主張。不過其在會中談及喊「票投國民黨，台灣變香港」沒有意義，引發討論，記者進一步追問是否打臉民進黨中央？吳說，現在與2年前、5年前、10年前不同，現在面對國家安全威脅如此險峻，必須找到方式團結起來，針對守護台灣安全不可以有對立。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日舉行政見記者會，針對國防議題提出主張。他說，面對國家安全這麼重要的議題，需要少一點政治操作和對立，多一點團結，「我們可以喊『票投民進黨，青年上戰場』，或『票投國民黨，台灣變香港』，這些都沒有意義」。此時應該找到共識，至少針對國家安全團結一心，看到問題，解決問題，因為選舉吵得很兇、很多人感到無奈，但如果選舉都沒有辦法討論重要議題，要選舉做什麼？
媒體追問，民進黨過去靠著「票投國民黨，台灣變香港」議題在2020年大勝，但吳今日卻說這樣的說法沒有意義，是否打臉黨中央當時的競選主軸？吳怡農說，沒有必要這樣操作，現在與2年前、5年前、10年前不同，現在面對國家安全威脅如此險峻，必須找到方式團結起來，針對守護台灣安全不可以有對立，因此他期待好好面對問題，一起來討論，放下政治一起來面對。
另外，吳怡農今日談及政見主張「義務役的訓練內容與役期應該進行檢討」，但卻未明說役期要延長多久，在記者2次追問下，他仍避答，僅表示面對中國軍事威脅，許多國家開始做好警惕與準備，台灣也應該如此，自己支持全面改革訓練內容，適當延長兵役制度，這是社會跟他的期待。