特企／新光金控深耕永續經營 再度入選「道瓊世界指數」
▲新光金控將秉持「低碳、創新、共好」的永續價值主張，為所有利害關係人創造最大的價值，實踐企業永續經營的願景。（圖／品牌提供）
新光金控持續榮獲全球最具指標性與公信力的企業永續評比機構肯定，於12月9日揭曉的2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）成分股名單，再度入選「世界指數（DJSI World）」，成功展現新光金控近年以接軌國際為目標，積極推動企業永續發展，並將ESG各面向行動方案納入主要營運活動中的豐碩成果，備受國際肯定。
道瓊永續指數為全球第一個針對企業進行ESG績效評比的指數，全球前2500大企業於各產業ESG得分最高的前10%方能入選DJSI成分股，競爭相當激烈。在本次評比中，新光金控ESG整體得分位列全球保險業4%，在社會面向表現更加突出，名列全球第五；分項評比中，重大性、人權、金融包容性、客戶關係管理、企業公民與慈善事業、環境報告及社會報告等七項獲得滿分；氣候策略、人才吸引與留任、隱私權保護等多項題組亦在全球產業中名列前茅，不僅彰顯新光金控在擘劃永續策略上的完整度與包容性，同時也反映新光金控對於人才招募及員工福利的重視，長期深耕普惠金融與社會公益的成果，以及在管理氣候風險、培養氣候韌性和調適能力的長足進步。
新光金控在永續經營績效上屢獲國內外各評比肯定，除入選DJSI道瓊永續指數、台灣永續指數外，近期亦攜手子公司勇奪台灣百大永續典範企業獎、台灣永續投資獎、台灣永續行動獎「教育品質類」及「永續城市類」等9項大獎；子公司新光人壽亦榮獲金管會評核公平待客績優金融機構、教育部體育署運動企業認證標章；子公司新光銀行獲選為「HR ASIA Magazine」2022亞洲最佳企業雇主獎，實現新光對於客戶、員工、社會大眾等利害關係人的用心承諾。
新光金控總經理吳欣儒表示，今年很榮幸再度入選「道瓊永續指數（DJSI）」，這對於新光金控長期深耕企業永續發展，是最大的鼓勵與肯定。新光將持續強化本身的核心競爭力，落實推動公司治理，運用ESG打造企業韌性，以創新思維發展永續金融業務，全面啟動淨零計畫，實踐責任投融資，關注企業社會責任，以呼應聯合國永續發展目標（SDGs）17項目標，亦透過科技賦能帶領全員轉型，實踐新光金控打造綠色金融的願景。
展望未來，新光金控將秉持「低碳、創新、共好」的永續價值主張，積極關注國際永續趨勢，推動低碳經濟轉型，並透過自身金融影響力為台灣永續發展做出貢獻，為所有利害關係人創造最大的價值，實踐企業永續經營的願景。