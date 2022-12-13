北市府小內閣難產？盧秀燕驚爆：人才多到蔣萬安很難選
國民黨長當選人蔣萬安昨發佈第一波小內閣人事，由於名單僅10位首長，外界熱議是否找不到人？同黨的台中市長盧秀燕今驚爆「我知道的剛好和媒體報導相反」，她透露蔣萬安正為「人滿為患」困擾，因為北部有太多優秀人才想進北市府服務，多到蔣不知該如何選，才能找出最適任的人。
記者顏幸如／台中報導
頻頻被其他縣市借將的台中市長盧秀燕，今（13）日上午主持市政會議前受訪，被問及高虹安借將一事，證實「二三線人才的商調與拜託正在進行當中」。會後她再被追問中市府人事，強調籌組小內閣必須適才適所、盡量在地取才，各縣市首長應該互相關心、彼此協助。對於借將，大家肯定台中市政府團隊過去4年的表現，自己也樂於人才共享。
接著盧秀燕主動提起台北市，說「大家以為萬安市長是新任市長，籌組困難，但我知道的剛好和媒體報導不一樣」。盧秀燕說，台北市是首善之都，北部有太多優秀公務員人才想進市府服務，「我知道萬安市長那邊是人滿為患，他和我一樣，相對困擾是人才太多，不知怎麼選，好找出最適任的人，但他的籌組是順利的、人才是濟濟的。」
盧秀燕說，小內閣轉換過程涉及職等、個人意願、生涯規劃等，但和其他縣市相比，六都相對容易。和台北市一樣，做為中部最大政府機構，台中市政府是就近服務首選，有不少人才可以協商。自己第一任治理成績受大家肯定，絕大部份局處首長表現非常好，將會繼續重用，少數首長因職涯安排及健康、家庭因素另有規劃，也予以尊重，市府小內閣完成微調整隊後，很快會對外公佈。