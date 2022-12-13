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大S生兒子險死！張蘭疑酸「不要說我為誰誰誰丟了性命」

▲大S（右）為汪家生兒子差點丟了性命，前婆婆張蘭疑似開酸。（圖／NOWnews資料照）
▲大S（右）為汪家生兒子差點丟了性命，前婆婆張蘭疑似開酸。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）當年生第二胎兒子，在分娩時癲癇發作，被緊急送往加護病房急救，所幸撿回一命，讓她開玩笑說女兒是爸爸的前世情人，自己是兒子的殺父仇人。大陸網友近日分享張蘭聊女人生孩子的影片，直言「不要說為誰生了小孩，也不要說我為誰誰誰丟了性命」，疑似暗指大S，遭網友群起撻伐。

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▲▼大S（上圖）再婚大7歲舊愛韓星具俊曄。（圖／大S微博、具俊曄IG）
▲大S生兒子時突然癲癇發作，在鬼門關前走一回。（圖／翻攝自大S微博）
▲大S曾因懷孕胖了20幾公斤，婚後努力瘦身恢復好身材。（圖／翻攝大S臉書）
▲大S 2016年生完第二胎復工狀態。（圖／翻攝自大S臉書）
張蘭以勸戒的口吻說：「我覺得我們女生啊！孩子管妳叫媽媽，我們不要說我為誰誰誰生了這個孩子，也不要說我為誰誰誰險些丟了命！」稱早期女人生產都是過鬼門關，現在醫療發達，幾乎沒有這種事情發生，接著表示：「現在都是怕疼，提早剖腹產，我們那個時候沒有這個條件，疼的話都得忍著，我們應該感恩，感恩現在，感恩這個時代！」

▲張蘭一席話被聯想在針對大S。（圖／翻攝自微博）
▲▼張蘭一席話被聯想在針對大S。（圖／翻攝自微博）
▲▼張蘭一席話被聯想在針對大S。（圖／翻攝自微博）
「我們那個時候連麻藥都不打，直接側切，直接把孩子取出來」，張蘭說道，不過她強調，如今可以剖腹產是大家的選擇，自己一點也沒有別的意思，只是希望大家要惜福。

不少大陸網友看完影片傻眼至極，一面倒怒批張蘭：「生產的女性就是被這種人背刺的」、「張蘭就是那種很典型的惡婆婆啊」、「我就是剖腹產的，誰說剖腹產不痛？！我謝謝你全家」、「過分了，靠前兒媳婦賺錢，還這樣說」、「哪個媳婦喜歡聽婆婆說自己生孩子不算事，還要感恩」、「說的這是人話嗎」、「用命生孩子在張蘭眼裡都不算什麼，那汪小菲也不是用命賺錢嗎？」（編輯：楊穎軒）

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