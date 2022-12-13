大S生兒子險死！張蘭疑酸「不要說我為誰誰誰丟了性命」
大S（徐熙媛）當年生第二胎兒子，在分娩時癲癇發作，被緊急送往加護病房急救，所幸撿回一命，讓她開玩笑說女兒是爸爸的前世情人，自己是兒子的殺父仇人。大陸網友近日分享張蘭聊女人生孩子的影片，直言「不要說為誰生了小孩，也不要說我為誰誰誰丟了性命」，疑似暗指大S，遭網友群起撻伐。
娛樂中心／綜合報導
張蘭以勸戒的口吻說：「我覺得我們女生啊！孩子管妳叫媽媽，我們不要說我為誰誰誰生了這個孩子，也不要說我為誰誰誰險些丟了命！」稱早期女人生產都是過鬼門關，現在醫療發達，幾乎沒有這種事情發生，接著表示：「現在都是怕疼，提早剖腹產，我們那個時候沒有這個條件，疼的話都得忍著，我們應該感恩，感恩現在，感恩這個時代！」
「我們那個時候連麻藥都不打，直接側切，直接把孩子取出來」，張蘭說道，不過她強調，如今可以剖腹產是大家的選擇，自己一點也沒有別的意思，只是希望大家要惜福。
不少大陸網友看完影片傻眼至極，一面倒怒批張蘭：「生產的女性就是被這種人背刺的」、「張蘭就是那種很典型的惡婆婆啊」、「我就是剖腹產的，誰說剖腹產不痛？！我謝謝你全家」、「過分了，靠前兒媳婦賺錢，還這樣說」、「哪個媳婦喜歡聽婆婆說自己生孩子不算事，還要感恩」、「說的這是人話嗎」、「用命生孩子在張蘭眼裡都不算什麼，那汪小菲也不是用命賺錢嗎？」（編輯：楊穎軒）