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陳其邁訪日第二天參訪豐洲市場　汲取改造成功經驗

▲陳其邁今（13）日前往東京豐洲市場參訪。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁今（13）日前往東京豐洲市場參訪。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市長陳其邁上任後首度訪日，昨（12）日下午先與東京都知事小池百合子見面交流，晚間與日本國會重要跨黨派友台團體「日華議員懇談會」相見歡，今天清晨則前往豐洲市場參訪產業再造建設案例，希望讓讓前鎮魚市場成為多功能的現代化市場和新興觀光景點。

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▲高雄市長陳其邁與日本國會友台團體「日華議員懇談會」古屋圭司會長（左2）等成員會面，就台日關係展望、台灣參與CPTPP等議題進行交流。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁與日本國會友台團體「日華議員懇談會」古屋圭司會長（左2）等成員會面，就台日關係展望、台灣參與CPTPP等議題進行交流。（圖／高雄市政府提供）
昨日晚間，高雄市長陳其邁與日本國會重要跨黨派友台團體「日華議員懇談會」相見歡，「日華懇」會長古屋圭司眾議員率該會成員熱情迎接市府代表團，雙方就疫後台日關係展望、台海和平議題交換多項意見。

現場古屋會長更當面表達對台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP） 」的全力支持，陳其邁也表示，台日在經濟上具有重要互補關係，希望兩國能持續強化半導體科技領域之合作，感謝古屋會長力挺台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP） 」，期待能為台、日兩國及世界經貿帶來多贏的局面。

▲高雄市長陳其邁和豐洲市場拍賣最大黑鮪魚紀錄（288公分長）合影。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁和豐洲市場拍賣最大黑鮪魚紀錄（288公分長）合影。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁今天清晨則前往東京豐洲市場發文表示，今天清晨，前往東京豐洲市場考察，由魚市場大谷俊也場長說明規劃建設及營運情形，交換魚市場改建經驗，並參訪豐洲市場「水產批發賣場樓棟（水産卸売場棟）及仲介批發賣場樓棟（水産仲卸売場棟）」。

陳其邁說，一樓是鮪魚、活魚、鮮魚的批發，有卡車卸貨、批發場所、拍賣場及分切交易；二樓有參觀走廊，魚類資訊展示、也可透過玻璃窗俯視魚貨競標過程；三樓是批發、零售市場，可供搬運車通行；四樓魚貨轉運中心，準備將批發魚貨運往各地零售魚市場；五樓設有辦公室，各項設施與人、車動線運作井然有序。

▲陳其邁拿起切黑鮪的魚刀。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁拿起切黑鮪的魚刀。（圖／高雄市政府提供）
而高雄前鎮漁港營運迄今已超過50餘年，是台灣重要的漁港及遠洋漁船基地，這趟出訪將汲取豐洲市場改造成功經驗，規劃前鎮漁港多功能水產品運銷中心與魚市場，提高效率、符合消費者與零售商需求，讓前鎮魚市場成為多功能的現代化市場和新興觀光景點。

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