汪小菲芭比Q了！確診新冠發燒痠痛 感慨：人生需要休息
汪小菲和大S的離婚砲火暫歇，沒想到又有新狀況，母親張蘭感染新冠肺炎，躺在病床上仍堅持直播賣貨，被誇超級敬業，多日沒有發聲的汪小菲，今（13）日自曝也中鏢了，他凌晨躺在床上直播，自曝確診新冠肺炎第四天，發了高燒，本來以為是流行性感冒，結果現在頭疼、肌肉疼，相當不舒服。不過休息了一會，他中午仍打氣精神直播，表示「基本沒啥症狀了，我幸運的是沒發燒，等會兒給大家直播帶貨」。
記者江芷稜/綜合報導
他凌晨直播時頂著一頭亂髮、語氣虛弱地向粉絲問好，臉色頗為憔悴，透露確診新冠肺炎第四天，「本來以為得了流感，發了高燒，也都過去了，現在全程頭疼、肌肉疼」，儘管聲音沙啞到說不出話，仍想開直播跟團隊連線討論工作，結果發現工作人員都躺下了（感染），語重心長地說：「人生有的時候需要休息，讓心態休息休息沒什麼壞處，事兒什麼時候都能幹，等我們一個禮拜以後再回來，帶給大家更多好吃的產品」。
對比張蘭染疫後氣若游絲，仍堅持完妝直播帶貨，汪小菲樣子相當狼狽，看起來比母親狀況還差，網友心疼留言，要他好好照顧自己，也有人酸他的新歡張穎穎怎麼沒在旁照顧，是否也感染了。不過，汪小菲相當孝順，還為病榻上的媽媽送花慰問，張蘭聽說兒子送花開心不已，網友質疑「 您兒子（汪小菲）怎麼沒來看你？」她還怒懟網友：「您陽性讓你兒子來嗎？小菲已經夠優秀了，別雞蛋裡挑骨頭！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。