表彰副市長任內相關成績 柯文哲頒二等功績獎章給黃珊珊
台北市前副市長黃珊珊日前為了參選台北市長，於今年8月底向台北市政府辭去副市長一職，雖然任職市府僅兩年十個月時間，不過市長柯文哲針對黃珊珊的市場商圈夜市精進計畫，以及在疫情期間統籌防疫政策與措施有功之下，今（13）日頒發了二等功績獎章給黃珊珊。黃珊珊也表示謝謝這段時間市府同仁的配合，這個獎章是大家努力的成果。
記者丁上程／台北報導
柯文哲在頒發獎章給黃珊珊後表示，黃珊珊在過去兩年十個月之間做了很多事，從新移民委員會到市場商圈夜市精進計畫，「你們會發現譬如說去公館夜市，就會發現說乾淨多了，以前都沒有抽油煙機，煙都滿天飄，所以我們台北市的商圈夜市，還有市場改進很多。」柯文哲說，另外一個重大功績就是在疫情期間，負責整個台北市的防疫措施。
「另外還有一個，錢櫃大火之後我們大概花了一年多的時間，把整個台北市的公安系統重整。」柯文哲說，相信現在的台北市，絕對是一個比過去安全很多的城市，因此在黃珊珊的種種功績之下，就報請行政院核准頒發二等功績獎章給黃珊珊。
而針對獲頒獎章，黃珊珊則表示這兩年十個月來，很感謝市府同仁們的配合，「我們完成很多重要的事情，防疫、攤販精進、公共安全，台北市還有很多督導業務局處，他們其實都非常優秀，所以這個獎應該是大家努力的成果。」黃珊珊說，離開市府一陣子以後，今日回來受頒獎章，看到很多以前的同事其實滿開心的。
黃珊珊強調，台北市在市府同仁的努力之下，他相信還是一個很穩健的城市，當然也會希望這個城市能夠繼續精進，並保留這八年來有關好的改變，也希望在延續的過程中都可以很順利，不要讓它有任何的卡住，因為台北必須要繼續前進。