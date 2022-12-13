比Porsche 718 Boxster還貴，Bugatti為W16 Mistral 車主打造Baby II Carbon Edition兒童車

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雖然只是台兒童車，但Bugatti Baby II Carbon Edition與Bugatti車款相同，使用了碳纖維來打造車體結構，並且向Bugatti最後一款搭載W16引擎的車款W16 Mistral致敬。
最初僅限量生產500台的Bugatti Baby II於2019年推出，是對Ettore Bugatti於 1926年原創傑作Bugatti Baby致敬，造型是以Bugatti Type 35為藍圖設計，同時也慶祝了Bugatti成立110周年慶。
新推出的Bugatti Baby II Carbon Edition則是延續了相同的車型設計，座艙則完全比照Bugatti一貫的精緻風格，儀錶也是仿自Type 35，但是已將油壓錶改為電量錶、油量錶則是改為輸出功率錶，而具有象徵性的十字四幅方向盤，具有快拆功能，方便駕駛上下車；可調位置的腳踏板，是以整塊實心鋁坯加工而成，並同樣有著著名的“EB”標誌；至於駕駛座右側的手煞車拉柄則是改成了換檔功能，讓這台電動兒童車可以切換前進、後退與空檔功能。
而Bugatti Baby II Carbon Edition顧名思義就是加入了許多的碳纖維元素，在可視範圍內，包括馬蹄型水箱護罩、車內儀錶板、車內飾板、後視鏡支架與黑木方向盤中央飾蓋等部品都是使用碳纖維製成。全車皆以精美的黑色塗裝強化視覺感受，同時把備胎與備胎架給移除，達到輕量化效果；就連兒童車特式版也一樣要輕量化。此外，LED頭燈則是跟上當前的科技。
若W16 Mistral願意向Bugatti的生產國致敬，也可在Baby II Carbon Edition車側手繪上法國國旗。同時每一輛Bugatti Baby II Carbon Edition在車內都會有專屬的底盤編號與型號銘牌，彰顯不凡身分。當然，Bugatti依然提供每位W16 Mistral車主打造與自身愛車最速配的Bugatti Baby II Carbon Edition之客製化服務。
看到這裡，你一定會很好奇Bugatti Baby II Carbon Edition究竟要賣多少錢，答案是未稅基本售價為80,000 歐元，對，你沒看錯，就是80,000 歐元，依目前匯率約折合新台幣258.8萬，要知道甫問世不久的Porsche 718 Boxster Style Edition，在德國的基本建議售價也就68,510歐元，買一輛陽春的Bugatti Baby II Carbon Edition，都夠你買一輛Porsche 718 Boxster Style Edition，在選上不少選用配備了。不過對於能能力購買限量40台，基本售價達500萬歐元之W16 Mistral的車主來說，8萬歐元對他們來說應該只是小菜一疊罷了。